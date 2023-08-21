Кольцо сжимается все ближе: пропагандистка Симоньян разнылась о том, что дрон взорвался рядом с ее домом

Кремлевская пропангандистка Маргарита Симоньян утверждает, что дрон-камикадзе в Истринском районе был сбит средствами ПВО - на соседней с ней улице.

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Симоньян пожаловалась, что дрон сбили на улице по соседству с ее домом / коллаж Главред, скриншоты из видео

Топовая пропагандистка из страны-агрессора РФ Маргарита Симоньян заявила – во время новой атаки беспилотников-камикадзе под Москвой один из БПЛА взорвался недалеко от ее дома. Об этом она написала в понедельник, 21 августа, у себя в Telegram-канале.

"Упал на соседней с нами улице", — написала пропагандистка, обнародовав фото с клубами дыма, поднимающимися за соседним домом. И это выглядит особенно глумливо на фоне того, что сама призывала власти страны-агрессора РФ ввести уголовную ответственность за подобные публикации.По словам Симоньян, дрон взорвался в Истринском районе – и якобы был "сбит ПВО".

Позднее сотрудники Минобороны страны-агрессора РФ также настаивали на то, что один из беспилотников был сбит именно в этом районе. А второй дрон якобы "потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское".

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И именно из-за такой атаки дронов была временно приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово.

"Бавовна" в России

Напомним, что в ГУР сделали предупреждение, что атак БПЛА на Москву может стать еще больше. Глава Кремля Владимир Путин развязал геноцидную войну против Украины, и удары по Москве – определенная справедливость, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

20 августа в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

Эксперт объяснил, почему хваленая российская ПВО не может защитить Москву от атак дронов. Коваленко раскрыл, почему российские города, в частности Москва, оказались такими уязвимыми перед неизвестными беспилотниками и куда делась хваленая российская система ПВО.

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