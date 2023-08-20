Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

Российская армия и техника - это один большой фейк, сказал Александр Коваленко.

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Александр Коваленко объяснил, почему российские города оказались такими уязвимыми перед дронами / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему российские города, в том числе Москва, оказались такими уязвимыми перед неизвестными беспилотниками и куда подевалась хваленая российская система ПВО.

"Никогда не было этой "мощной российской противовоздушной обороны, не имеющей аналогов в мире". Кстати, я писал с 2014 года, что постоянно преувеличиваются российские возможности, характеристики, значение российской техники. Техника РФ не является не имеющей аналогов в мире", - сказал он во время чата на Главреде.

Коваленко отметил, что его всегда удивляло, когда западные эксперты и военные аналитики рассказывали в своих материалах, какую силу набирает Россия, какие классные у нее танки, в частности, Т-14 "Армата", и истребители якобы пятого поколения, в частности, С-57.

"Также упоминали и ПВО, которая якобы имеет заатмосферные возможности уничтожения объектов и комплексов и тому подобное. Я все это читал и задавался вопросом – откуда у них это столь гипертрофированное представление о могуществе российской ПВО и техники вообще. Это же какой-то бред, мифы! 2022 год доказал, что все это одна большая мифология и один большой фейк – что армия, что ее техника", - резюмировал эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Атаки дронов на Москву

Ночью 18 августа столицу страны-агрессора снова атаковал беспилотник. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра Москва-Сити, повреждено здание Экспоцентра. За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва виден небольшой столб дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону Экспоцентра.

9 августа столицу страны-агрессора РФ атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.

24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина.

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