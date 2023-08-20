УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

Анна Ярославская
20 августа 2023, 04:20
4
Российская армия и техника - это один большой фейк, сказал Александр Коваленко.
Александр Коваленко, Минобороны РФ
Александр Коваленко объяснил, почему российские города оказались такими уязвимыми перед дронами / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему российские города, в том числе Москва, оказались такими уязвимыми перед неизвестными беспилотниками и куда подевалась хваленая российская система ПВО.

"Никогда не было этой "мощной российской противовоздушной обороны, не имеющей аналогов в мире". Кстати, я писал с 2014 года, что постоянно преувеличиваются российские возможности, характеристики, значение российской техники. Техника РФ не является не имеющей аналогов в мире", - сказал он во время чата на Главреде.

Коваленко отметил, что его всегда удивляло, когда западные эксперты и военные аналитики рассказывали в своих материалах, какую силу набирает Россия, какие классные у нее танки, в частности, Т-14 "Армата", и истребители якобы пятого поколения, в частности, С-57.

"Также упоминали и ПВО, которая якобы имеет заатмосферные возможности уничтожения объектов и комплексов и тому подобное. Я все это читал и задавался вопросом – откуда у них это столь гипертрофированное представление о могуществе российской ПВО и техники вообще. Это же какой-то бред, мифы! 2022 год доказал, что все это одна большая мифология и один большой фейк – что армия, что ее техника", - резюмировал эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Атаки дронов на Москву

Ночью 18 августа столицу страны-агрессора снова атаковал беспилотник. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра Москва-Сити, повреждено здание Экспоцентра. За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва виден небольшой столб дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону Экспоцентра.

9 августа столицу страны-агрессора РФ атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.

24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина.

Другие новости:

новости России война в Украине ПВО дроны Александр Коваленко война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - Мусиенко

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - Мусиенко

23:13 Украина
"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

21:27 Украина
ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

19:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:20

Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

04:19

Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:00

"Напряженная ситуация": эксперт рассказал о боях на Купянско-Лиманском направленииВидео

02:27

Безумная головоломка для мудрецов: надо помочь замужней женщине найти своего мужа

02:05

Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Эксперт объяснил, станут ли страны Запада напрямую воевать с Россией

19 августа, суббота
23:39

Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой

23:13

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - МусиенкоВидео

22:54

"Россию растерзают": Медведев в истерике заговорил о "скучной" войне в Украине

Реклама
22:15

Гуляла с дочкой в парке: в Чернигове трагически погибла преподавательница университета

21:27

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

20:40

Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа: Овну – безнадежность, Льву - прогресс

20:16

"Бог помог": военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов

20:09

Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

19:35

ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

19:10

В России новый скандал с Кадыровыммнение

19:06

Люди шли из церкви и ехали в транспорте: детали кровавого удара РФ по ЧерниговуФотоВидео

19:01

Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову

19:00

Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

18:30

Ударит почти +40: в Украину врывается нереальная духота

Реклама
18:20

ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым: эксперт спрогнозировал срокиВидео

18:00

Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним

17:48

Гороскоп Таро на неделю 21-17 августа: Овну – облегчение, Деве - успех

17:30

Оставить часть Донбасса РФ: однопартиец Трампа опозорился планом "окончания войны"

17:28

Самолеты Gripen, производство БМП и прочее: все о встрече Зеленского с премьером Швеции

17:27

Играл в "Бриллиантовой руке" и "Гардемарины вперед": в РФ умер популярный советский актер

17:08

Данилов рассказал, как власти собираются проводить отопительный сезон в условиях атак врагов

16:49

"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

16:30

Имеют ли право сотрудники ТЦК тормозить транспорт для раздачи повесток: ответ военкома

16:29

Осень будет аномально жаркой: климатолог удивила прогнозом погоды для Украины

16:27

Вкуснятина невероятная: давно забытый рецепт 60-х годов, который обожали готовить в августе

15:55

Мадонна показала фанатам, как и где отпраздновала своей юбилей

15:45

"Это государственная тайна!": Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ

15:17

Что нельзя делать 20 августа, чтобы в семье не было проблем: приметы дня

14:40

Ракетный удар по Чернигову: число жертв выросло до 7, погибла 6-летняя девочкаВидео

14:38

Как узнать, что говорит кошка: короткий словарь по разным "мяу"

14:33

У Зеленского жестко ответили на нытье РФ и намекнули на неадекватность Лаврова

14:10

Какие привычки у миллионеров: 5 простых шагов на пути к богатству

14:01

Прибавки к пенсии: как оформить и кто из украинских пенсионеров имеет право

13:56

В РФ дрон ударил по военному аэродрому: взорван самолет оккупантов

Реклама
13:40

"Это было непередаваемо": в СБУ впервые рассказали, как дважды взрывали Крымский мост

13:36

"Мое сердце рвется на части": Ефросинина показала встречу мужа с сыномВидео

13:17

В Украине улетели вверх цены на суперпопулярный овощ: что произошло

13:01

Зеленский о ракетном ударе по Чернигову: РФ должна проиграть, чтобы жизнь победилаВидео

12:51

Лолита без штанов развлекала россиянВидео

12:42

Горбунов ответил на слова Ефросининой о том, что он для нее не существует

12:14

РФ ударила по центру Чернигова баллистикой, много погибших и раненыхФотоВидео

11:56

В Киеве прогремели взрывы, поднимается столб черного дыма: что известноВидео

11:53

"Больше не могла терпеть боль": Спирс эмоционально прокомментировал свой развод

11:35

ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои: в разведке Британии назвали направление

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять