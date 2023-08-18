РФ нечем прикрыть Москву, она будет вынуждена забирать системы ПВО с фронта – Коваленко

Треть комплексов ПВО оккупантов сейчас на фронте, еще треть уже уничтожена. Того, что осталось на территории РФ, недостаточно, чтобы перехватывать угрозы.

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РФ будет забирать системы ПВО с фронта, чтобы прикрыть Москву, говорит Коваленко/ коллаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

Стране-агрессору России возможно придется забирать системы противовоздушной обороны с фронта, обнажая определенные участки, для того, чтобы прикрыть Москву. Ведь по состоянию на это время тех систем ПВО, которые остались на территории РФ, недостаточно для сбивания воздушных объектов.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде. Он отметил, что сейчас в РФ на боевом дежурстве находится 30-40% комплексов малого и среднего радиуса действия.

"Для россиян это будет очень сложное решение. Но они вынуждены будут это делать, потому что у них в зоне боевых действий сейчас находится почти треть, даже больше, комплексов малого и среднего радиуса действия. Другая треть уже уничтожена. Поэтому сейчас в Российской Федерации на боевом дежурстве находится 30-40% комплексов малого и среднего радиуса действия, которые перехватывают малогабаритные объекты", – рассказал эксперт.

Он отметил, что во времена Советского Союза критически не хватало противовоздушной обороны, чтобы закрыть всё воздушное пространство Союза. В те времена даже Москва не была полноценно защищена. Поэтому вряд ли страна-агрессор РФ в нынешнее время решила эту проблему.

"А говорить сейчас, что современная Россия смогла решить эту проблему, и это при том, что в 2022 году она потеряла огромное количество своих средств ПВО и сейчас продолжает терять их в большом количестве, вообще не приходится. В России огромные "белые пятна" в воздушном пространстве, которые фактически не защищены", – подытожил Коваленко.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары беспилотниками по Москве

6 августа Москва пожаловалась на атаку БПЛА - там перекрывали аэропорт "Внуково". В аэропорту во Внуково ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Как написали российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.

В ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО. Российское военно-политическое руководство концентрирует основные силы ПВО на оккупированных украинских территориях.

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