Москва пожаловалась на атаку БПЛА, перекрывали 'Внуково'

Собянин заявил о попытке "прорыва" дрона в Москву.

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БПЛА якобы сбит российской ПВО / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Московские власти пожаловались на атаку неизвестных БПЛА сегодня днем. В аэропорту во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен", - утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.

видео дня

По состоянию на 12:50 по киевскому времени ограничения в аэропорту уже сняты. Россияне отчитываются о якобы успешной работе противовоздушной обороны.

Тем временем в сети публикуют фото и видео якобы сбитых дронов.

Смотрите видео, как неизвестный дрон летит в сторону Москвы сегодня днем:

Скриншот

Атака БПЛА на Москву

В последнее время российская столица неоднократно подвергалась ударам неизвестных дронов. Во всех атаках Кремль обвинял Украину.

Например, в мае "птички" ударили по башням Кремля, тогда у Путина обвинили Украину в попытке убить российского президента.

Уже в конце июля в Москве снова прогремели мощные взрывы. Оказалось, что дроны атаковали бизнес-центр "Москва-сити", где, между прочим, размещены офисы минимум трех российских министерств. Затем атака на "Москва-сити" повторилась.

Эксперт Александр Коваленко объяснил, что российская ПВО не может в достаточной мере противодействовать БПЛА в Москве из-за ряда причин. В частности - из-за высоких потерь в средствах ПВО на линии боевого столкновения в Украине.

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