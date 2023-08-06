Москва пожаловалась на атаку БПЛА, перекрывали 'Внуково'

Московские власти пожаловались на атаку неизвестных БПЛА сегодня днем. В аэропорту во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен", - утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.
По состоянию на 12:50 по киевскому времени ограничения в аэропорту уже сняты. Россияне отчитываются о якобы успешной работе противовоздушной обороны.
Тем временем в сети публикуют фото и видео якобы сбитых дронов.
Смотрите видео, как неизвестный дрон летит в сторону Москвы сегодня днем:
Атака БПЛА на Москву
В последнее время российская столица неоднократно подвергалась ударам неизвестных дронов. Во всех атаках Кремль обвинял Украину.
Например, в мае "птички" ударили по башням Кремля, тогда у Путина обвинили Украину в попытке убить российского президента.
Уже в конце июля в Москве снова прогремели мощные взрывы. Оказалось, что дроны атаковали бизнес-центр "Москва-сити", где, между прочим, размещены офисы минимум трех российских министерств. Затем атака на "Москва-сити" повторилась.
Эксперт Александр Коваленко объяснил, что российская ПВО не может в достаточной мере противодействовать БПЛА в Москве из-за ряда причин. В частности - из-за высоких потерь в средствах ПВО на линии боевого столкновения в Украине.
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