В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропорта

В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

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В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона/ коллаж: Главред, фото: скрин

В российском городе Курск в ночь на воскресенье, 20 августа, прогремел взрыв. В стране-агрессоре России сообщили, что взрыв якобы связан с попаданием дрона в крышу железнодорожного вокзала.

Кроме этого, россияне испугались и перекрывали аэропорты Домодедово и Внуково под Москвой, заявляя о якобы "угрозе беспилотников". Об этом сообщают местные Telegram-каналы и губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Telegram-каналах рассказали, что в Курске произошла атака беспилотника и он якобы попал в крышу здания железнодорожного вокзала, и после этого произошел взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар, там работают экстренные службы.

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Губернатор Курской области Старовойт сообщил о якобы пятерых пострадавших, получивших легкие повреждения от обломков стекла. При этом в стране-агрессоре России, развязавшей полномасштабную кровавую войну против Украины, традиционно обвиняют в атаке беспилотников наше государство.

В то же время в Московской области перекрывали два аэропорта – Домодедово и Внуково – якобы из-за опасности атаки дронов. В аэропортах ввели план "ковер", временно задержав рейсы на вылет и на прилет. Такой план обычно вводится в случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Взрыв на Курском вокзале/ скрин

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден Экспоцентр. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

Напомним, в РФ 18 августа вспыхнул мощный пожар, горел терминал в порту Новороссийска. Порт окутал черный дым. Его было видно из разных уголков города. Известно, что загорелись деревянные паллеты.

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