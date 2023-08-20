УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропорта

Алёна Воронина
20 августа 2023, 07:45 обновлено 20 августа, 07:47
40
В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".
В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропорта
В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона/ коллаж: Главред, фото: скрин

В российском городе Курск в ночь на воскресенье, 20 августа, прогремел взрыв. В стране-агрессоре России сообщили, что взрыв якобы связан с попаданием дрона в крышу железнодорожного вокзала.

Кроме этого, россияне испугались и перекрывали аэропорты Домодедово и Внуково под Москвой, заявляя о якобы "угрозе беспилотников". Об этом сообщают местные Telegram-каналы и губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Telegram-каналах рассказали, что в Курске произошла атака беспилотника и он якобы попал в крышу здания железнодорожного вокзала, и после этого произошел взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар, там работают экстренные службы.

видео дня

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о якобы пятерых пострадавших, получивших легкие повреждения от обломков стекла. При этом в стране-агрессоре России, развязавшей полномасштабную кровавую войну против Украины, традиционно обвиняют в атаке беспилотников наше государство.

В то же время в Московской области перекрывали два аэропорта – Домодедово и Внуково – якобы из-за опасности атаки дронов. В аэропортах ввели план "ковер", временно задержав рейсы на вылет и на прилет. Такой план обычно вводится в случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Взрыв на курском вокзале
Взрыв на Курском вокзале/ скрин

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден Экспоцентр. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

Напомним, в РФ 18 августа вспыхнул мощный пожар, горел терминал в порту Новороссийска. Порт окутал черный дым. Его было видно из разных уголков города. Известно, что загорелись деревянные паллеты.

Читайте также:

новости России война в Украине Курск дроны
Реклама

Главное за день

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропорта

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропорта

07:45 Мир
ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - Мусиенко

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - Мусиенко

23:13 Украина
"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:45

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропорта

06:10

Будут ли мирные переговоры?мнение

05:30

Карта дня: что предвещает Таро на 20 августа

05:30

Как сделать идеальный макияж за 5 минут: позавидуют даже моделиВидео

04:20

Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:19

Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:00

"Напряженная ситуация": эксперт рассказал о боях на Купянско-Лиманском направленииВидео

02:27

Безумная головоломка для мудрецов: надо помочь замужней женщине найти своего мужа

02:05

Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

Реклама
01:35

Эксперт объяснил, станут ли страны Запада напрямую воевать с Россией

19 августа, суббота
23:39

Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой

23:13

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - МусиенкоВидео

22:54

"Россию растерзают": Медведев в истерике заговорил о "скучной" войне в Украине

22:15

Гуляла с дочкой в парке: в Чернигове трагически погибла преподавательница университета

21:27

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

20:40

Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа: Овну – безнадежность, Льву - прогресс

20:16

"Бог помог": военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов

20:09

Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

19:35

ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

19:10

В России новый скандал с Кадыровыммнение

Реклама
19:06

Люди шли из церкви и ехали в транспорте: детали кровавого удара РФ по ЧерниговуФотоВидео

19:01

Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову

19:00

Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

18:30

Ударит почти +40: в Украину врывается нереальная духота

18:20

ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым: эксперт спрогнозировал срокиВидео

18:00

Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним

17:48

Гороскоп Таро на неделю 21-17 августа: Овну – облегчение, Деве - успех

17:30

Оставить часть Донбасса РФ: однопартиец Трампа опозорился планом "окончания войны"

17:28

Самолеты Gripen, производство БМП и прочее: все о встрече Зеленского с премьером Швеции

17:27

Играл в "Бриллиантовой руке" и "Гардемарины вперед": в РФ умер популярный советский актер

17:08

Данилов рассказал, как власти собираются проводить отопительный сезон в условиях атак врагов

16:49

"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

16:30

Имеют ли право сотрудники ТЦК тормозить транспорт для раздачи повесток: ответ военкома

16:29

Осень будет аномально жаркой: климатолог удивила прогнозом погоды для Украины

16:27

Вкуснятина невероятная: давно забытый рецепт 60-х годов, который обожали готовить в августе

15:55

Мадонна показала фанатам, как и где отпраздновала своей юбилей

15:45

"Это государственная тайна!": Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ

15:17

Что нельзя делать 20 августа, чтобы в семье не было проблем: приметы дня

14:40

Ракетный удар по Чернигову: число жертв выросло до 7, погибла 6-летняя девочкаВидео

14:38

Как узнать, что говорит кошка: короткий словарь по разным "мяу"

Реклама
14:33

У Зеленского жестко ответили на нытье РФ и намекнули на неадекватность Лаврова

14:10

Какие привычки у миллионеров: 5 простых шагов на пути к богатству

14:01

Прибавки к пенсии: как оформить и кто из украинских пенсионеров имеет право

13:56

В РФ дрон ударил по военному аэродрому: взорван самолет оккупантов

13:40

"Это было непередаваемо": в СБУ впервые рассказали, как дважды взрывали Крымский мост

13:36

"Мое сердце рвется на части": Ефросинина показала встречу мужа с сыномВидео

13:17

В Украине улетели вверх цены на суперпопулярный овощ: что произошло

13:01

Зеленский о ракетном ударе по Чернигову: РФ должна проиграть, чтобы жизнь победилаВидео

12:51

Лолита без штанов развлекала россиянВидео

12:42

Горбунов ответил на слова Ефросининой о том, что он для нее не существует

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять