В РФ вспыхнул мощный пожар: горит терминал в порту Новороссийска

Порт окутал черный дым. Он виден из разных уголков города. Известно, что загорелись деревянные паллеты.

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В порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар / Скриншот

В пятницу, 18 августа, масштабный пожар вспыхнул в Новороссийске в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на территории порта.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что загорелись деревянные паллеты. Пожар охватил не менее 1300 квадратных метров.

В Сети появилось фото масштабного пожара в порту. На кадрах видно, что порт окутал черный дым. По сообщениям Telegram-каналов, дым виден из разных уголков Новороссийска.

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На месте работают несколько десятков пожарных.

Атаки дронов на Москву

Ночью 18 августа столицу страны-агрессора снова атаковал беспилотник. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра Москва-Сити, повреждено здание Экспоцентра.

За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва быд виден небольшой столб дыма.

БПЛА упал на крышу Экспоцентра в районе Москвы-Сити, пробив крышу.

В минобороны страны-агрессора традиционно обвинили Украину в атаке дрона на Москву.

9 августа столицу страны-агрессора РФ атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.

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