В РФ вспыхнул мощный пожар: горит терминал в порту Новороссийска

В пятницу, 18 августа, масштабный пожар вспыхнул в Новороссийске в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на территории порта.
Как сообщает российский Telegram-канал Shot, пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что загорелись деревянные паллеты. Пожар охватил не менее 1300 квадратных метров.
В Сети появилось фото масштабного пожара в порту. На кадрах видно, что порт окутал черный дым. По сообщениям Telegram-каналов, дым виден из разных уголков Новороссийска.
На месте работают несколько десятков пожарных.
Атаки дронов на Москву
Ночью 18 августа столицу страны-агрессора снова атаковал беспилотник. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра Москва-Сити, повреждено здание Экспоцентра.
За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва быд виден небольшой столб дыма.
БПЛА упал на крышу Экспоцентра в районе Москвы-Сити, пробив крышу.
В минобороны страны-агрессора традиционно обвинили Украину в атаке дрона на Москву.
9 августа столицу страны-агрессора РФ атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.
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