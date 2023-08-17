В Крыму будет настоящий ад, Москва сдаст полуостров - Коваленко

Кремль выведет часть оставшихся российских оккупантов после того, как ВСУ будут активно уничтожать российские военные объекты.

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РФ выведет войска из Крыма / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Facebook

Кремль сдаст Крым и выведет оттуда свои войска. Однако Москве придется потерять много своих оккупантов. Об этом во время чата на Главреде заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он убежден, что Крым будет освобожден исключительно военным путем.

"Да, она (РФ - Главред) сдаст Крым. Но сначала там должны придумать новое название для этого "жеста доброй воли". А до того в Крыму погибнет не один десяток тысяч российских оккупантов, которые будут шквариться там, как на сковородке", - говорит Коваленко.

Он считает, что ВСУ будут наносить регулярные удары по российским военным объектам на полуострове. Это создаст в Крыму "настоящий ад" для оккупантов.

"Будет перебит Крымский мост, они не смогут получать обеспечение с материковой России. Мы будем полностью контролировать Азовское и Черное моря. И мы будем методично уничтожать оккупантов именно в Крыму. Месяц-два они будут терпеть, на третий завопят, на четвертый уже будут панически и истерично суетиться", - объяснил Коваленко.

Смотрите видео с чатом Андрея Коваленко на Главреде:

В то же время украинские военные будут освобождать и другие территории - Донецкую и Луганскую области. Даже там не будет дипломатии, освобождение территорий будет продолжаться военным путем.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Взрывы на Крымском мосту

12 августа в сети появились фото и видео окутанного дымом Крымского моста. Сообщалось о взрывах и работе российской ПВО. Оккупанты перекрывали транспортное движение, а гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался на ракетную атаку. Все ракеты были якобы сбиты.

Утверждалось, что дым над мостом - это "завеса". В то же время пользователи справедливо отмечали, что вместе с белого цвета "завесой" над объектом поднимался и темный столб дыма.

В последний раз Крымский мост атаковали неизвестные беспилотники 17 июля. Тогда взрывом была повреждена одна опора и автополотно. Движение осуществлялось реверсивным образом.

Позже Служба безопасности Украины предоставила журналистам кадры применения экспериментального морского беспилотника для совершения атаки на Крымский мост 17 июля. Видео показал американский телеканал CNN.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал CNN об уникальной разработке СБУ - морских дронах Sea baby, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

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