Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

Гетман считает, что дождливая погода осенью не остановит наступательные действия украинских военных.

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Оккупанты усилят наступление на юге / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сообщил, что оккупационная армия РФ пытается атаковать позиции ВСУ возле Клещиевки и Андреевки.

"Но им это не удается. Вероятнее всего, они будут усиливать юг на трех направлениях - Бердянск, Мелитополь, Волноваха, хотя все же главное - железная дорога, которая проходит через Токмак, Волноваху, Джанкой. Этой логистической трассой идет все обеспечение всей южной группировки россиян", - говорит майор запаса ВСУ в интервью для OBOZREVATEL.

Алексей Гетьман также считает, что дождливая погода осенью не остановит наступательные действия украинских военных. Ведь на фронте против оккупантов применяют целый комплекс мер.

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"Что касается сезона дождей - у нас осенью могут быть дожди, а могут и не быть. Поэтому закладываться на то, что придут дожди и все остановится... ничего не остановится. Если пройдет дождь, после него определенное время действительно трудно двигаться по бездорожью тяжелой техникой, она может завязнуть. Но это не значит, что мы прекратим наши наступательные действия, прекратим боевые операции. Есть много дел, ожидая, пока почва станет твердой. Перегруппировка, контрбатарейная борьба, авиационные удары и тому подобное. Наши наступательные действия-это не только движение тяжелой техники по суше. Это комплексные мероприятия", - резюмировал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Напомним, что РФ готовится к массированным атакам. По словам Жданова, ракет в России сейчас мало, а их использование намного опережает производство. Накопление ракет не удовлетворяет потребности российского командования.

Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои. ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта на этом направлении. Среди техники, которую удалось уничтожить: пять танков вражеских, также ряд различных артиллерийских систем.

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