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ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведка назвали направление

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 19:53 обновлено 29 сентября, 19:53
Большие минные поля все еще сковывают маневры техники на фронтах.
ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведка назвали направление
ВСУ продвигаются на Запорожье / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое.

Как говорится в оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии, основная тяжесть боев лежит на пехоте, которую поддерживает огнем артиллерия, а тактические группы хорошо подходят для захвата укрепленных позиций, сообщает ERR.

Вместе с тем эстонские военные аналитики говорят, что минные поля все еще сковывают маневры техники.

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Уточняется, что в этой связи российские оккупанты предприняли несколько локальных контратак, но они не принесли ожидаемого результата.

"Одновременно с этим российские войска укрепляют оборону Токмака и выстраивают новую линию укреплений по пути на Бердянск. В ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть, полностью перерезать сухопутный путь в Крым", - добавили в эстонской разведке.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Роман Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФ. Дальнейшее продвижение ВСУ без авиации и дальнобойных средств будет сложным, говорит Роман Свитан.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, чем важно освобождение Андреевки Донецкой области и какие преимущества дает контроль над этим населённым пунктом. По его словам, Андреевка - один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые сейчас занимают украинские военные.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наступление в районе Вербового. Украинские защитники вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах.

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Эстония война России и Украины контрнаступление ВСУ
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