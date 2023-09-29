ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведка назвали направление

В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое.
Как говорится в оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии, основная тяжесть боев лежит на пехоте, которую поддерживает огнем артиллерия, а тактические группы хорошо подходят для захвата укрепленных позиций, сообщает ERR.
Вместе с тем эстонские военные аналитики говорят, что минные поля все еще сковывают маневры техники.
Уточняется, что в этой связи российские оккупанты предприняли несколько локальных контратак, но они не принесли ожидаемого результата.
"Одновременно с этим российские войска укрепляют оборону Токмака и выстраивают новую линию укреплений по пути на Бердянск. В ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть, полностью перерезать сухопутный путь в Крым", - добавили в эстонской разведке.
Контрнаступление ВСУ
Ранее Роман Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФ. Дальнейшее продвижение ВСУ без авиации и дальнобойных средств будет сложным, говорит Роман Свитан.
Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, чем важно освобождение Андреевки Донецкой области и какие преимущества дает контроль над этим населённым пунктом. По его словам, Андреевка - один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые сейчас занимают украинские военные.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наступление в районе Вербового. Украинские защитники вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах.
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