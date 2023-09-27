"Россияне побегут": Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФ

Дальнейшее продвижение ВСУ без авиации и дальнобойных средств будет сложным, говорит Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировала вектор наступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Динамика освобождения захваченных РФ территорий будет зависеть от глубины вклинивания наших войск в запорожский фронт, заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Когда глубина достигнет примерно середины (а это как раз железная дорога, чуть южнее), россиянам придётся уходить с части Херсонского и Запорожского направлений. Они тогда побегут", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Он подчеркнул, что речь должна идти о выходе на границы образца 1991 года.

"Выполнить некоторые предварительные задачи для последующего выхода на эти границы мы можем без авиации и дальнобойных средств поражения, в частности, выйти на Азовское побережье. То есть мы можем либо полностью пересечь сухопутный коридор в Крым, либо взять под огневой контроль этот коридор", - уточнил эксперт.

В то же время он сказал, что дальнейшее продвижение без авиации и дальнобойных средств поражения будет очень сложным и длительным.

"А потому Крым и Донбасс мы, скорее всего, будем освобождать уже после получения дальних средств поражения (ракет), а весной – уже и авиации", - добавил Свитан.

Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом. Украинские войска пытались перерезать оборону оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, чем важно освобождение Андреевки Донецкой области и какие преимущества дает контроль над этим населённым пунктом. По его словам, Андреевка - один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые сейчас занимают украинские военные.

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