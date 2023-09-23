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"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

Алина Дембицкая
23 сентября 2023, 23:34 обновлено 23 сентября, 23:34
Украинские защитники вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах.
'Вытесняем россиян': ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб
ВСУ продолжают наступление в районе ивового / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, ловко вытесняя российских оккупантов с занимаемых позиций. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что российские захватчики нанесли авиационный удар вблизи Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

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Также в Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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война в Украине война России и Украины
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