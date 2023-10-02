'Вопрос помощи': в ВСУ раскрыли, какие установки нужны для усиления ПВО

Юрий Игнат рассказал, что для усиления противовоздушной обороны Украине нужно больше зенитных самоходных установок.

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Каких установок не хватает для усиления ПВО Украины / коллаж: Главред, фото: Twitter Резник, Минобороны РФ

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для усиления противовоздушной обороны Украине нужно больше немецких зенитных самоходных установок Gepard, которые прекрасно справляются с ударными дронами "Шахед".

Игнат в эфире Радио Свобода подчеркнул, что это "вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи". Он отметил, что Украине нужны больше ракет к имеющимся системам, а также ПВО малого радиуса действия. По его словам, эффективнее всего сбивать дроны-камикадзе из установок Gepard.

"Нам бы Gepard побольше или других систем, таких французских, как Crotale. Это уже не зенитные установки - это ПВО малого радиуса действия. Нам нужно больше средств, чтобы уничтожать врага", - сказал он. видео дня

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что ночью 30 сентября в Винницкой области прогремели взрывы. РФ атаковала Винницкую область, есть "прилет" в объект инфраструктуры. Впоследствии горсовет сообщил, что в Калиновской общине проводятся мероприятия по ликвидации последствий попадания вражеских ракет.

1 октября оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что на Черкасщине есть попадание по складам с зерном. По предварительным данным пострадал один человек.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 2 октября оккупанты атаковали Харьков. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области, а также в Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

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