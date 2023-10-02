'Вопрос помощи': в ВСУ раскрыли, какие установки нужны для усиления ПВО

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для усиления противовоздушной обороны Украине нужно больше немецких зенитных самоходных установок Gepard, которые прекрасно справляются с ударными дронами "Шахед".
Игнат в эфире Радио Свобода подчеркнул, что это "вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи". Он отметил, что Украине нужны больше ракет к имеющимся системам, а также ПВО малого радиуса действия. По его словам, эффективнее всего сбивать дроны-камикадзе из установок Gepard.
"Нам бы Gepard побольше или других систем, таких французских, как Crotale. Это уже не зенитные установки - это ПВО малого радиуса действия. Нам нужно больше средств, чтобы уничтожать врага", - сказал он.видео дня
Ракетная атака РФ по Украине
Напомним, что ночью 30 сентября в Винницкой области прогремели взрывы. РФ атаковала Винницкую область, есть "прилет" в объект инфраструктуры. Впоследствии горсовет сообщил, что в Калиновской общине проводятся мероприятия по ликвидации последствий попадания вражеских ракет.
1 октября оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что на Черкасщине есть попадание по складам с зерном. По предварительным данным пострадал один человек.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 2 октября оккупанты атаковали Харьков. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области, а также в Полтавской, Сумской и Запорожской областях.
Больше военных новостей:
- "45 дней без помощи Украины": Байден отреагировал на такое принятие бюджета США
- В Кремле запутались, какие территории Украины считают оккупированными-ISW
- Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше