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В Кремле запутались, какие территории Украины считают оккупированными - ISW

Юлия Куришко
1 октября 2023, 10:40 обновлено 1 октября, 11:06
Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока "не будут освобождены исконные российские территории".
В Кремле запутались, какие территории Украины считают оккупированными - ISW
В России не определились, какие территории Украины считают оккупированными / коллаж: Главред, фото : pexels.com, скриншот: deepstatemap.live

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что в Кремли запутались и, похоже, до сих пор не определились с тем, какие незаконно оккупированные территории Украины "считают своими".

"Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории, как он утверждает, аннексировала Россия, что привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий", - отметили аналитики ISW.

В то же время так называемый губернатор Севастополя Развожаев обнародовал на своей странице в соцсети карту, на которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России.

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В то время как оккупационная "власть" Херсонщины опубликовала другую карту - на ней российская территория примерно простиралась до текущей линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

"Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока "не будут освобождены исконные российские территории". Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерен аннексировать", - подчеркнули американские аналитики.

Ситуация на фронте

Напомним, что Рассвет рассказал, когда наступит переломный момент в войне. Западные партнеры Украины пока не видят схемы окончания войны в Украине и того, что делать со страной-агрессором Россией. На Западе еще не выработали эту схему и обратная связь иногда дает сбои.

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту. ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещиевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны. Также продолжаются жесткие бои неподалеку Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуоточение. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики, поскольку вооруженные силы обстреливают трассу Бахмут - Горловка, сказал Илья Евлаш.

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