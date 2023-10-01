"Мы получим все и сразу": Свитан рассказал, когда наступит переломный момент в войне

Как только будет сформировано видение развала Российской империи, ситуация изменится, говорит Свитан.

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Свитан рассказал, когда наступит переломный момент в войне / Коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Западные партнеры Украины пока не видят схемы окончания войны в Украине и того, что делать со страной-агрессором Россией. Такое мнение во время чата на Главреде высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Как отметил Свитан, на Западе еще не выработали эту схему. И обратная связь иногда дает сбои, поскольку в ней задействованы меркантильные составляющие, которые Путин легко использует, имея финансовую подушку.

"Как только будет сформировано видение развала Российской империи, ситуация изменится. Прежде всего, наши партнеры должны понять, что без распада Российской империи (такого, как тот, что пережил Советский Союз), проблема не исчезнет с Евразийского континента", - подчеркнул военный эксперт.

Свитан заметил, что когда на Западе к этому придут, сформируют такое видение, то "мы получим все и сразу".

"А пока они просто смотрят на развитие ситуации. А мы, наши действия, эту ситуацию формируем", - добавил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине?

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной, ведь россияне физически не могут вести долговременные действия.

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил журналист Александр Сотник, война в Украине может закончиться внезапно.

"К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что к концу 2023 года все это закончится, но еще есть время, чтобы это произошло. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, все закончится внезапно, и за стол переговоров все-таки сядут", - сказал Сотник.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

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