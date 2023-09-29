Сможет ли преемник Путина вывести войска РФ из Украины: Свитан дал четкий ответ

Как отметил полковник запаса, кто бы ни пришел к власти на смену Путину, курс не изменится.

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Свитан ответил, сможет ли преемник Путина закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Никто, кто придет на замену российскому диктатору Владимиру Путину, не будет готов вывести российские войска из Украины и вернуть все оккупированные страной-агрессором Россией территории, включая Крым. Такое мнение во время чата на Главреде высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Никто, кто придёт на смену Путину, этого не сделает, потому что против Украины сейчас воюет две трети российского народа. Две трети этого стада, которое во главу угла поставило задачу уничтожения украинской нации, геноцид украинцев в чистом виде, уничтожение украинского государства и захват украинских территорий! Путин – это просто "говорящая голова". Уже именно российское стадо генерирует такую задачу. А "коллективный Путин", боясь или не имея механизмов развернуть это стадо в другую сторону, вынужден подпевать подобным задачам.", - сказал Свитан.

Как отметил полковник запаса, кто бы ни пришел к власти на смену Путину, курс не изменится. Изменить курс может только внутренний раскол российского стада и распад его на национальные кластеры.

"Там как минимум два десятка серьёзных национальностей, которые осознают свою идентичность, вот только они и могут остановить это "победобесие", разорвав Российскую империю на составляющие её части", - подчеркнул он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

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