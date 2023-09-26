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Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть Путина

Алина Дембицкая
26 сентября 2023, 23:06 обновлено 26 сентября, 23:06
Никаких проблем Путину ни освобождение Украины до государственных границ, ни даже полный разгром российской армии не создаст, говорит Свитан.
Свитан, Путин
Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Со страной-агрессором Россией ничего не произойдет, даже если удастся полностью уничтожить 400-тысячную российскую армию. Некоторые регионы страны-агрессора этого даже не заметят. Такое мнение во время чата на Главреде высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Как отметил Свитан, ситуация также не изменится, если ВСУ войдут в Крым или если Крымский мост будет разрушен. По его словам, будет то же, что и при уходе россиян с севера Украины и правого берега Днепра.

"В России просто откроют какое-нибудь новое колесо обозрения, постреляют в воздух фейерверками – и ничего не будет. Если полностью уничтожить российскую армию, 400 тысяч человек закопать в украинский чернозём, ничего с Россией не станется. Это из-за того, что стадо баранов этого даже не заметит. А в информационном потоке это заменят шумихой по поводу нового колеса обозрения. Поэтому никаких проблем Путину ни освобождение Украины до государственных границ, ни даже полный разгром российской армии не принесёт. Некоторые регионы России этого даже не заметят", - отметил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

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