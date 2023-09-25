УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

Алина Дембицкая
25 сентября 2023, 18:28 обновлено 25 сентября, 18:28
Применение пыток российскими вооруженными силами было масштабным и систематическим, информируют в ООН.
армия РФ
Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, informnapalm.org

Российские методы пыток на оккупированных украинских территориях были настолько жестокими, что некоторых жертв замучили до смерти. Об этом заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе, пишет Sky News.

Как отметил Месе, его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", - сказал он.

видео дня

Месе рассказал, что он вместе с командой следователей посетил деоккупированные территории Херсонщины и Запорожья. В результате было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские власти.

Издание подчеркивает, что страна-агрессор Россия отрицает совершение зверств в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета Безопасности ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Напомним, ранее в ООН рассказали о пытках украинских пленных. Их жестоко избивали, применяли удары током и даже насиловали. Самым жестким пыткам, по данным комиссии ООН, подвергались украинские военные и бывшие военные.

Также ранее псковский десантник, попавший в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных. Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ООН война России и Украины
Реклама

Главное за день

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

18:28 Украина
Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

17:40 Мир
"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

17:00 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

17:40

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

17:34

3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

Реклама
16:32

Температура воздуха опустится до -23 градусов: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:22

Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки диванаВидео

16:17

Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

15:59

Тринчер развелась с мужем из-за измены: блогер "разоблачил" секрет певицы

15:55

Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

15:45

"Польша не будет навязываться": у Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной

15:41

"Жалкая попытка возмездия": названа причина удара РФ по символу Одессы

15:00

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

14:54

Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз СвитанаВидео

14:19

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:10

"Это уже мой родственник": Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым

Реклама
13:53

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

13:52

Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

13:51

Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – СвитанВидео

13:51

В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

13:50

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

13:15

В Comedy Club жёстко потроллили террориста ПутинаВидео

13:11

Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

13:03

Ревела от несправедливости: Лорак пожаловалась пропагандистам на Украину

12:51

Я задыхаюсь: Дантес испугал своих поклонников

12:46

Головоломка для 6-летних детей ставит взрослых в тупик: какое число спрятано за машиной

12:45

Россияне сбросили авиабомбы по ЖЭКу в Бериславе: есть погибшие и раненые

12:43

Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос

12:21

Уничтожены старшие офицеры РФ: дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк

11:56

Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в УкраинеВидео

11:47

Свитан назвал главное стратегическое направление для ВСУ на ближайшие месяцыВидео

11:24

Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

11:15

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:07

Favbet Foundation передал ВСУ сразу два автомобиля

10:46

"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в ОдессеФото

10:41

Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

Реклама
10:35

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять