Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

Применение пыток российскими вооруженными силами было масштабным и систематическим, информируют в ООН.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-bezzhalostno-pytali-ukraincev-do-smerti-oon-sobrala-dokazatelstva-10503544.html Ссылка скопирована

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, informnapalm.org

Российские методы пыток на оккупированных украинских территориях были настолько жестокими, что некоторых жертв замучили до смерти. Об этом заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе, пишет Sky News.

Как отметил Месе, его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", - сказал он. видео дня

Месе рассказал, что он вместе с командой следователей посетил деоккупированные территории Херсонщины и Запорожья. В результате было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские власти.

Издание подчеркивает, что страна-агрессор Россия отрицает совершение зверств в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета Безопасности ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Напомним, ранее в ООН рассказали о пытках украинских пленных. Их жестоко избивали, применяли удары током и даже насиловали. Самым жестким пыткам, по данным комиссии ООН, подвергались украинские военные и бывшие военные.

Также ранее псковский десантник, попавший в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных. Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.