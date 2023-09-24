В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную 'бавовну' - ГУР

В украинской разведке отметили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены впоследствии.

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В РФ диверсанты устроили мощный "хлопок" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, topcor.ru

В ночь на воскресенье, 24 сентября, неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп. Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик. А на территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

видео дня

В украинской разведке добавили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены впоследствии.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, недавно ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. Как сообщил собеседник УП в ГУР, специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

Заметим, что раньше у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины, сами перенесут войну на территорию России.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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