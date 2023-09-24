УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 16:21 обновлено 24 сентября, 16:36
В украинской разведке отметили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены впоследствии.
В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную 'бавовну' - ГУР
В РФ диверсанты устроили мощный "хлопок" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, topcor.ru

В ночь на воскресенье, 24 сентября, неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп. Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик. А на территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

видео дня

В украинской разведке добавили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены впоследствии.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, недавно ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. Как сообщил собеседник УП в ГУР, специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

Заметим, что раньше у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины, сами перенесут войну на территорию России.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:21 Мир
Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:48 Мир
Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:04

Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

Реклама
14:01

Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

13:59

"Под прицелом": в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

13:46

День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

13:03

Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

13:02

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал, как ВСУ закончат войну

12:59

Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

12:56

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:47

Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

12:28

Это не бутерброды, а золото: их готовить так просто - рецепт за 5 минутВидео

12:18

Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

11:57

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет: в Воздушных силах сделали заявление

Реклама
11:41

В России вспыхнул топливный кризис: раскрыты основные причины

11:26

Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

11:11

Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

11:07

Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

10:53

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:50

Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

10:50

Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:33

"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

09:59

Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Овнам и Весам будет туго

09:34

Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

09:33

"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

09:10

Гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Тельцы добьются своего, Рыбам - волнения

08:55

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

08:46

Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

08:38

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

08:37

Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень великомнение

07:51

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:47

Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?мнение

Реклама
06:35

Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

04:00

Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять