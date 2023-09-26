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Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину: Свитан описал ужасный сценарий

Алина Дембицкая
26 сентября 2023, 02:35
Россияне найдут ручейки, как просочиться в страны Европы, и Украина просто не сможет их удержать, говорит Свитан.
Украинские военные, Роман Свитан
Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину? / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Если западные союзники перестанут отправлять военную помощь Украине, то российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом, а пойдет дальше в страны Европы. Такое мнение во время чата на Главреде высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Если Запад прекратит поставки вооружений, нам придется отойти и пропустить россиян в Европу. Других вариантов просто нет", - отметил Свитан.

По его словам, россияне найдут ручейки, как туда просочиться, и Украина просто не сможет их удержать.

"Скорее всего, больше всего россияне будут давить на юге, то есть на Приднестровье, а дальше Молдова, а затем и Венгрия, Австрия, Германия и тому подобное. То есть, скорее всего, они пойдут по Балканам. И без вооружений мы их туда пропустим. А дальше Запад уже сам будет разбираться с российскими войсками", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также недавно в Германии сделали заявление о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, Германия не отказывается предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Однако для одобрения окончательного решения нужно пройти некоторые процедуры.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

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война в Украине война России и Украины Роман Свитан
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