"Украина будет бомбить Иран, Сирию и РФ": россияне опозорились диким фейком

Российские пропагандисты сфабриковали дикий фейк о том, что Украина якобы требует у западных партнеров дальнобойные ракеты, чтобы "бить по России, Ирану и Сирии".
"Российские TG-каналы со ссылкой на британскую газету The Guardian распространяют информацию, что Украина якобы попросила у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России", - информирует Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Как отмечается, в оригинале статьи автор рассказывает о процессе производства и закупки дронов Россией, а также цитирует якобы секретный документ, согласно которому среди возможных предложений "со стороны западных союзников Украины, от которых они, вероятно, отказались бы", есть "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии и России".
Также в публикации говорится, что такие удары якобы "могут осуществляться Силами обороны Украины при условии предоставления партнерами необходимых средств поражения".
В ЦПД отмечают, что источником этого информационного вброса является анонимный авторитет, в статье отсутствуют какие-либо конкретные доказательства, а выводы делаются на догадках.
"Доверяйте только проверенным и обоснованным заявлениям со стороны медиа", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.
Также российские пропагандисты создали позорный фейк об руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.
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