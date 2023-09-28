Оккупанты повредили ТЭС: более 400 населенных пунктов Украины без света

Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций.

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Оккупанты повредили ТЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В "Укрэнерго" сообщили, что российские оккупанты, во время вечернего массированного обстрела 27 сентября, повредили тепловую электростанцию в южном регионе Украины.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что вчера, после массированного обстрела врагом получила повреждения ТЭС, а максимум ее потребления держался на уровне вторника 26 сентября.

"Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20", - добавляет "Укрэнерго".

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Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. Сегодня "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии. В частности осуществляется экспорт в Словакию и Молдову.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Запорожья, Николаевщины, Одесской области, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины. В Донецкой области обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных", - отметили в "Укрэнерго".

Российская атака по Украине

Напомним, что 28 сентября Россия массово запустила ударные дроны по Украине. Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Оккупанты атаковали 44 ударными БПЛА.

В Полтавской области прогремел мощный взрыв. в Лубенском районе состоялась разгерметизация на магистральном газопроводе. По данным ОВА, ситуация на месте происшествия контролируемая.

РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". Ночью 25 сентября защитники украинского неба сбили 19 дронов типа "Shahed" и 2 крылатые ракеты типа "Калибр" над Николаевщиной и Кировоградщиной.

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