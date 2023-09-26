Огромный столб огня и дыма: в Полтавской области прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Лубенском районе области.

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В Полтавской области прогремел мощный взрыв / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/DMYTROLUNIN

В Полтавской области прогремел мощный взрыв. После этого в небо поднялся огромный столб огня и дыма. Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Видео уже разлетелось в Сети.

Что взорвалось

Оказалось, что в Лубенском районе произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На место сразу прибыли спасатели.

Там, где произошел взрыв, продолжили догорать остатки газа, загорелась сухая трава. По данным ОВА, ситуация на месте происшествия контролируемая.

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Пока неизвестно о наличии пострадавших.

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