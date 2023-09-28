'Азов' взял в плен российского командира с солдатами

Всех пленных оккупантов вскоре передадут соответствующим службам, сообщили в бригаде.

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"Азов" взяли в плен российского командира / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Представители бригады "Азов"отметили, что бойцы 1 и 2 батальонов 12 бригады специального назначения во время штурмов вражеских позиций взяли в плен 4 военнослужащих армии России.

В своем Telegram-канале бригада сообщила, что среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z".

Азовцы отметили, что всем раненым российским солдатам оказали всю необходимую помощь, в том числе и медицинскую, а также обеспечили все условия содержания. В конце концов всех этих оккупантов вскоре передадут соответствующим службам, чтобы они пополнили обменный фонд для освобождения наших защитников из российского плена.

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"Азов" взял в плен оккупантов / скриншот: АЗОВ

Смотрите видео о том, как "Азов" взял в плен российских оккупантов:

Нагадаємо, що бывший мэр российского города попал в плен к ВСУ. Во время допроса выяснилось, что ранее он занимал должность мэра российского города Чайковский, а до этого - депутатом городской Думы.

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ. Среди российских оккупантов стремительно возросло количество желающих сдаться в плен Украине. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица".

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