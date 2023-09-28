'Азов' взял в плен российского командира с солдатами

Представители бригады "Азов"отметили, что бойцы 1 и 2 батальонов 12 бригады специального назначения во время штурмов вражеских позиций взяли в плен 4 военнослужащих армии России.
В своем Telegram-канале бригада сообщила, что среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z".
Азовцы отметили, что всем раненым российским солдатам оказали всю необходимую помощь, в том числе и медицинскую, а также обеспечили все условия содержания. В конце концов всех этих оккупантов вскоре передадут соответствующим службам, чтобы они пополнили обменный фонд для освобождения наших защитников из российского плена.
Смотрите видео о том, как "Азов" взял в плен российских оккупантов:
Нагадаємо, що бывший мэр российского города попал в плен к ВСУ. Во время допроса выяснилось, что ранее он занимал должность мэра российского города Чайковский, а до этого - депутатом городской Думы.
Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ. Среди российских оккупантов стремительно возросло количество желающих сдаться в плен Украине. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица".
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