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Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУ

Алина Дембицкая
25 сентября 2023, 16:44 обновлено 25 сентября, 16:44
Российский оккупант признался, что пришел в Украину воевать с НАТО, но его подразделений здесь так и не встретил.
ВСУ, оккупант
Бывший мэр российского города попал в плен к ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

Поблизости недавно освобожденной Клещиевки в плен к украинским пограничникам попал российский оккупант-доброволец. Во время допроса выяснилось, что ранее он занимал должность мэра российского города Чайковский, расположенного в Пермском крае страны-агрессора РФ. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По словам оккупанта, мэром Чайковского он был в течение 2014-2019 годов, а до этого – депутатом городской Думы.

"Как доброволец, я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня к 78 полку 42 мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели", - рассказал пленный российский чиновник.

По его словам, после этого его отправили в Клещиевку Донецкой области, где он попал в плен.

Третьяков также признался, что пришел в Украину воевать с НАТО, но его подразделений здесь так и не встретил. В то же время он признал, что российская пропаганда лжет, а Крым – украинский.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что среди российских оккупантов стремительно выросло количество желающих сдаться в плен Украине. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский летчик Максим Кузьминов "сдал" Украине вертолет Ми-8.

Также Главред сообщал, что спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян. В ССО уточнили, что первых двух "заблудившихся" снайперы взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки. При этом на допросе пленные оккупанты рассказали кто они, откуда, когда их будут менять, и какие задачи стоят перед ними на указанной позиции.

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война в Украине война России и Украины
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