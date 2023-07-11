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"Нож в спину Путину?": дипломат объяснил, почему Эрдоган отпустил героев "Азова"

Алексей Тесля
11 июля 2023, 15:40
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Богдан Яременко оценил истерические заявления российской пропаганды насчет освобождения защитников Азовстали.
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Богдан Яременко прокомментировал возвращение в Украину героев обороны Азовстали / Telegram-канал Владимира Зеленского, УНИАН

Народный депутат Украины, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко прокомментировал ситуацию вокруг приезда в Украину из Турции командиров обороны Мариуполя.

Как напомнил он в интервью Главреду, ранее в рамках обмена российской стороне отдали Виктора Медведчука, который свободно перемещается по территории РФ, поэтому украинская сторона получила аргументы в переговорах с Турцией.

"Поэтому здесь не стоит обращать внимание на нытье России – они это делают постоянно и, как правило, без поводов. И если бы это серьезно оскорбило РФ, то она бы вышла из многих переговоров с Турцией", — уверен эксперт.

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Украинский дипломат считает, что истерические заявления российской стороны по этому поводу сделаны "для внутреннего пользования"

Отвечая на вопрос вероятности ухудшения отношений между Турцией и РФ, Яременко добавил: "Турция с Россией ведут переговоры по многим причинам, как связанным, так и не связанным с Украиной. И пока я не слышал заявлений ни с одной из сторон, о том, что кто-то хотел бы из этих переговоров выйти. Наоборот, при всех угрозах выйти из зернового соглашения мы видим, что Турция достаточно уверенно говорит о возможности достижения договоренностей с Россией в дальнейшем. Поэтому нам надо очень спокойно на все это реагировать. Сейчас в переговорах больше делается для прессы, чем реальных договоренностей".

Возвращение командиров обороны Мариуполя в Украину

Президент Владимир Зеленский 8 июля заявил, что командиры обороны Азовстали в Мариуполе Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега возвращаются в Украину. После обмена пленными между Украиной и Россией они находились в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

Вечером Зеленский и защитники Мариуполя прибыли во Львов. Там прошел брифинг с участием президента и героев. Зеленский принял участие в молебне к 500-му дню войны. Выступления президента не было.

Командир Азова Денис Прокопенко Рэдис заявил, что воины готовы вернуться на фронт.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - подчеркнул Прокопенко.

Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко заявил, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении и освобождении города.

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Азовсталь Богдан Яременко война России и Украины
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