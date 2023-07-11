УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников Мариуполя

Анастасия Заремба
11 июля 2023, 09:15
119
Эрдоган решил закрыть вопрос с украинскими командирами, баланс сил не на стороне РФ, считает дипломат.
Богдан Яременко
Россия сдувается на глазах - Богдан Яременко / Главред

На днях в Украину из Турции вернулись пятеро военных командиров, которые защищали "Азовсталь" во время боев за Мариуполь. Страна-агрессор Россия раскритиковала это решение Турции и заявила о якобы нарушении договоренностей, ведь по словам Кремля, военнослужащие должны были находиться в Турции до конца боевых действий в Украине.

В интервью Главреду народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко рассказал, как отразится реакция России на процессе обмена пленными, будет ли Путин ссориться с Эрдоганом и какие последствия для Путина будет иметь возвращение командиров "Азова" в Украину.

После возвращения в Украину командиров "Азова" у Путина заявили, что Турция нарушила договоренности. Почему, по вашему мнению, Эрдоган пошел на такой шаг и фактически вонзил нож в спину российскому диктатору?

видео дня

Он ничего не вонзал. Был большой обмен - российской стороне отдали Медведчука, который свободно гуляет на свободе. Следовательно, украинская сторона получила аргументы в переговорах с Турцией по нашим командирам. Поэтому здесь не стоит обращать внимание на нытье России – они это делают постоянно и, как правило, без поводов. И если бы это серьезно оскорбило РФ, то она бы вышла из многих переговоров с Турцией.

Но поскольку она этого не делает, то, очевидно, это заявления для внутреннего пользования. Потому что мы понимаем, что вернувшихся командиров в Украине любят и уважают ровно настолько, как их ненавидят и боятся в России.

То есть как-то ухудшиться отношения между Эрдоганом и Путиным после этого инцидента не могут, я правильно вас поняла?

Может они ухудшатся, может они и так плохи - я не знаю. Турция с Россией ведут переговоры по многим причинам, как связанным, так и не связанным с Украиной. И пока я не слышал заявлений ни с одной из сторон, о том, что кто-то хотел бы из этих переговоров выйти. Наоборот, при всех угрозах выйти из зернового соглашения мы видим, что Турция достаточно уверенно говорит о возможности достижения договоренностей с Россией в дальнейшем.

Поэтому нам надо очень спокойно на все это реагировать. Сейчас в переговорах больше делается для прессы, чем реальных договоренностей.

Было заявление украинского посла в Турции о том, что Украине не выдвигались дополнительные условия по возвращению домой командиров "Азова". Он также отметил, что Турция это делала для улучшения своих позиций в переговорах с Россией. А какие именно для нее выгоды?

Мне трудно говорить о конкретных мотивах, но в целом Турция хотела играть более активную роль в переговорном процессе, в регионе. У нее далеко не все так прекрасно в понимании с Украиной, как у других государств-членов НАТО, или соседних с нами государств. Поэтому здесь пасьянс сложился таким образом, что Турция решила, что ей выгоднее закрыть этот вопрос и двигаться дальше, потому что, насколько я понимаю, украинская сторона достаточно настойчиво и давно поднимала этот вопрос. Поэтому здесь больше заслуга украинской дипломатии, чем какие-то там интриги турецкой или российской дипломатий.

В общем какие-то резкие шаги со стороны России могут быть в этой ситуации?

Резких заявлений может быть сколько угодно, они лишь этим и живут. Резкие шаги со стороны РФ – это бомбардировка Украины. Ничего другого она придумать не может, ведь у нее больше нет никаких дополнительных рычагов для эскалации, кроме ядерного оружия (чем она, собственно говоря, и угрожает). Но не думаю, что это может быть поводом, потому что причина России не нужна.

Вы сказали, что эти заявления, которые россияне делали в течение нескольких дней, ориентированы на внутреннего пользователя. Насколько они повлияют на позиции Путина внутри России?

У меня есть такое подозрение, что у Путина сейчас такая ситуация, когда он не столько заботится о расширении каких-то своих возможностей, сколько закрывает дыры в своем имидже и вопросах доверия к себе. И у него все меньше и меньше реальных возможностей, чтобы как-то влиять на это. То есть здесь очень много и раньше базировалось исключительно на заявлениях, а сейчас все аргументы, которые были спрятаны у Путина в рукаве, а именно вооруженная сила РФ, уже на столе. В это уже никто не верит, поэтому и надо о чем-то кричать, писать статьи об угрозе ядерного оружия, потому что уже нечем экскалировать.

Путин втянулся в игру, думая, что он не перебьет Запад в этих ставках на повышение напряжения. А оказалось, что у Запада каждый раз больше возможностей, а у России их нет. Ранее россияне играли в эмоциональность и пытались создавать себе имидж государства, которое базируется на праве, но сейчас уже и этого нет. То есть здесь не надо искать веских причин, потому что это происходит от отсутствия сделать что-то другое.

Если бы российско-турецкие взаимоотношения сводились исключительно к переговорам по войне в Украине, то, возможно Россия могла бы угрожать откуда-то выйти. Но российско-турецкие отношения - это очень сложная вещь. Они охватывают массу проектов, направлений, которые нужны России не меньше, чем Турции. У них взаимозависимость и в Сирии, и в сооружении ядерных электростанций на территории Турции российскими компаниями, и в поставках энергоносителей, поскольку у России есть огромные проблемы с поисками маршрутов. Поэтому баланс вовсе не в пользу России, и она вынуждена шумными заявлениями создавать впечатление наличия какой-то политики. Но на самом деле Россия просто на наших глазах сдувается.

Если говорить о двусторонних отношениях, то Турция была одной из тех стран, благодаря которым россияне обходили санкции. После этой истории с выдачей Украине командиров "Азова", да и в контексте этих переговоров что-то может в этом плане измениться?

У России есть достаточно большой выбор способов обхода санкций, и Турция не единственная альтернатива. Турция не то чтобы помогала обходить санкции, она просто не применила никаких санкций к России. В этом заключается позиция Турецкой Республики, и Россия не может этого не замечать, потому что ей это нужно. И это, возможно, одна из причин, почему покричав Россия на самом деле никаких реальных шагов не сделает, потому что турецкие компании тихой сапой, или иногда правительство Турции, не присоединяясь к каким-то решениям НАТО и ЕС, делает для них больше важное, чем пять командиров "Азова".

А заявления российских пропагандистов, которые уже несколько лет как должны были все понять, оторваны от реальности. Они служат некоторым интересам, которые не основаны на рациональных рассуждениях и реальной политике. Поэтому анализировать их отдельно от реальной политики нет никакого смысла, это – "белый шум", поэтому не нужно обращать на них внимание.

Учитывая то, что была такая реакция, может ли как-то эта ситуация повлиять на процесс возвращения военнопленных и гражданских, которые сейчас находятся в России?

Возможно на каком-то этапе где-то россияне не захотят турецкого посредничества в чем-то. Но основная масса договоренностей об обмене пленными составляется вне Турции. То есть она не принимает в них участие – это двусторонняя работа Украины и России. И в ней Россия заинтересована абсолютно одинаково, как и Украина – здесь мы в абсолютно паритетных позициях. Переговоры прекратятся только если то, что может предложить Украина, будет меньше того, что нужно России. Но пока у нас есть достаточное количество российских бойцов, командиров, эти обмены будут происходить. Это нормальная практика.

Обмен командиров "Азова" не был двусторонним российско-турецким делом. Я совершенно откровенно признаюсь, что я не знаю всех деталей, потому что эта сделка включала несколько составляющих. Ведь во время нее люди передавались как напрямую из Украины в Россию, так и через посредников в Турцию. И мне кажется, что во время нее передавались еще и иностранцы в Эмираты, которые не причастны к Украине, России или Турции. Мы не знаем всех деталей, и трудно сказать, какие обязательства брала на себя Турция. Но она вряд ли сделала бы что-то, что было бы слишком серьезным нарушением и подорвало бы доверие к ней как к посреднику.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

война в Украине Владимир Путин обмен пленными Богдан Яременко Реджеп Тайип Эрдоган
Реклама

Главное за день

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:30 Украина
ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:24 Украина
Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников Мариуполя

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников Мариуполя

09:15 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:37

Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом - Politico

09:30

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:24

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:17

Израильская модель безопасности: что это значит на самом деле?мнение

09:15

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников МариуполяЭксклюзив

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
08:59

Ужесточение пополнения карт через терминал: ударят ли по зарплатам в конвертах

08:41

РФ убила авиабомбой в Орехове супругов железнодорожников и осиротила ребенка 8 летФото

08:14

В Госдепе рассказали, как добились решения о кассетных боеприпасах для Украины

07:30

ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько РФ захватила за полгода - ISW

Реклама
07:05

Загадка для самых сообразительных: нужно найти незаметного гепарда на рисунке

06:57

Путин и Пригожин: вместе или параллельно?мнение

06:40

Почему мы неправильно употребляем слово "заставляти": Авраменко указал на ошибкуВидео

06:38

РФ ночью атаковала Киев дронами: все подробности

06:29

Какие аксессуары актуальны для женщин 50 лет: 10 вещей, которые вмиг омолаживают

05:30

Что делать с машиной в жару: 5 советов, которые забывают многие автомобилисты

05:00

НАТО боится ядерной войны на фоне вступления Украины в Альянс - Портников

04:30

Зачем завязывать листья чеснока в узел: неожиднный ответ сразит наповал

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 июля

03:20

Эксперт спрогнозировал, как будет реагировать РФ после удара по Крымскому мосту

02:40

Вокалист группы Pentatonix сыграл свадьбу со своим возлюбленным

Реклама
02:10

"Полная изоляция": Золотарев раскрыл, что будет с Россией после войны

01:35

Смена Путина не изменит позицию РФ в отношении Украины – ЗолотаревВидео

00:18

Королева Испании похвасталась безупречным вкусом в украинской вышиванке

00:11

Пригожин во время бунта был на ядерной базе, преградой была лишь дверь - Буданов

10 июля, понедельник
23:06

НАТО готовится к войне с РФ, впервые утвержден план обороны - Reuters

22:51

Сунак и Британия поддерживают вступление Украины в НАТО

22:42

Самый важный день июля: приметы на 12 июля и что нельзя делать

22:25

"Залужному виднее": политолог рассказал о тяжелом продвижении ВСУВидео

22:24

"Перфектная красавица": Ольга Сумская показала натуральную красоту без грима

22:10

Не такой и щедрый: Алина Кабаева показала скромный "подарок" от Путина

21:50

"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТОВидео

21:48

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

21:22

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:05

"Как машина с выхлопом": женщина чуть не назвала свою дочь очень странным именем

21:02

Хаос в хижине дяди Тома: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая"

20:51

О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиныммнение

20:43

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

20:25

"Нестерпимо воняло трупами": Рамина Эсхакзай попала под вражеский обстрел

20:18

Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

20:16

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

Реклама
19:33

"Семья нашего театра обеднела": на войне погиб известный украинский актер

19:29

Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину ПутинаВидеоблоги

19:22

Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

19:20

Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украинумнение

19:02

Наш ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете, его выгнали

18:49

Африка поставила Путину условие по Украине: у главы Кремля 2-3 недели

18:40

Громыхать будет везде: в Украину несется новая волна ливней с похолоданием

18:05

Германия против быстрого вступления Украины в НАТО после войны - Bild

17:36

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты

17:31

"Атака РФ захватит гораздо больше": Маск сделал скандальное заявление о войне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять