Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников Мариуполя

Эрдоган решил закрыть вопрос с украинскими командирами, баланс сил не на стороне РФ, считает дипломат.

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Россия сдувается на глазах - Богдан Яременко / Главред

На днях в Украину из Турции вернулись пятеро военных командиров, которые защищали "Азовсталь" во время боев за Мариуполь. Страна-агрессор Россия раскритиковала это решение Турции и заявила о якобы нарушении договоренностей, ведь по словам Кремля, военнослужащие должны были находиться в Турции до конца боевых действий в Украине.

В интервью Главреду народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко рассказал, как отразится реакция России на процессе обмена пленными, будет ли Путин ссориться с Эрдоганом и какие последствия для Путина будет иметь возвращение командиров "Азова" в Украину.

После возвращения в Украину командиров "Азова" у Путина заявили, что Турция нарушила договоренности. Почему, по вашему мнению, Эрдоган пошел на такой шаг и фактически вонзил нож в спину российскому диктатору?

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Он ничего не вонзал. Был большой обмен - российской стороне отдали Медведчука, который свободно гуляет на свободе. Следовательно, украинская сторона получила аргументы в переговорах с Турцией по нашим командирам. Поэтому здесь не стоит обращать внимание на нытье России – они это делают постоянно и, как правило, без поводов. И если бы это серьезно оскорбило РФ, то она бы вышла из многих переговоров с Турцией.

Но поскольку она этого не делает, то, очевидно, это заявления для внутреннего пользования. Потому что мы понимаем, что вернувшихся командиров в Украине любят и уважают ровно настолько, как их ненавидят и боятся в России.

То есть как-то ухудшиться отношения между Эрдоганом и Путиным после этого инцидента не могут, я правильно вас поняла?

Может они ухудшатся, может они и так плохи - я не знаю. Турция с Россией ведут переговоры по многим причинам, как связанным, так и не связанным с Украиной. И пока я не слышал заявлений ни с одной из сторон, о том, что кто-то хотел бы из этих переговоров выйти. Наоборот, при всех угрозах выйти из зернового соглашения мы видим, что Турция достаточно уверенно говорит о возможности достижения договоренностей с Россией в дальнейшем.

Поэтому нам надо очень спокойно на все это реагировать. Сейчас в переговорах больше делается для прессы, чем реальных договоренностей.

Было заявление украинского посла в Турции о том, что Украине не выдвигались дополнительные условия по возвращению домой командиров "Азова". Он также отметил, что Турция это делала для улучшения своих позиций в переговорах с Россией. А какие именно для нее выгоды?

Мне трудно говорить о конкретных мотивах, но в целом Турция хотела играть более активную роль в переговорном процессе, в регионе. У нее далеко не все так прекрасно в понимании с Украиной, как у других государств-членов НАТО, или соседних с нами государств. Поэтому здесь пасьянс сложился таким образом, что Турция решила, что ей выгоднее закрыть этот вопрос и двигаться дальше, потому что, насколько я понимаю, украинская сторона достаточно настойчиво и давно поднимала этот вопрос. Поэтому здесь больше заслуга украинской дипломатии, чем какие-то там интриги турецкой или российской дипломатий.

В общем какие-то резкие шаги со стороны России могут быть в этой ситуации?

Резких заявлений может быть сколько угодно, они лишь этим и живут. Резкие шаги со стороны РФ – это бомбардировка Украины. Ничего другого она придумать не может, ведь у нее больше нет никаких дополнительных рычагов для эскалации, кроме ядерного оружия (чем она, собственно говоря, и угрожает). Но не думаю, что это может быть поводом, потому что причина России не нужна.

Вы сказали, что эти заявления, которые россияне делали в течение нескольких дней, ориентированы на внутреннего пользователя. Насколько они повлияют на позиции Путина внутри России?

У меня есть такое подозрение, что у Путина сейчас такая ситуация, когда он не столько заботится о расширении каких-то своих возможностей, сколько закрывает дыры в своем имидже и вопросах доверия к себе. И у него все меньше и меньше реальных возможностей, чтобы как-то влиять на это. То есть здесь очень много и раньше базировалось исключительно на заявлениях, а сейчас все аргументы, которые были спрятаны у Путина в рукаве, а именно вооруженная сила РФ, уже на столе. В это уже никто не верит, поэтому и надо о чем-то кричать, писать статьи об угрозе ядерного оружия, потому что уже нечем экскалировать.

Путин втянулся в игру, думая, что он не перебьет Запад в этих ставках на повышение напряжения. А оказалось, что у Запада каждый раз больше возможностей, а у России их нет. Ранее россияне играли в эмоциональность и пытались создавать себе имидж государства, которое базируется на праве, но сейчас уже и этого нет. То есть здесь не надо искать веских причин, потому что это происходит от отсутствия сделать что-то другое.

Если бы российско-турецкие взаимоотношения сводились исключительно к переговорам по войне в Украине, то, возможно Россия могла бы угрожать откуда-то выйти. Но российско-турецкие отношения - это очень сложная вещь. Они охватывают массу проектов, направлений, которые нужны России не меньше, чем Турции. У них взаимозависимость и в Сирии, и в сооружении ядерных электростанций на территории Турции российскими компаниями, и в поставках энергоносителей, поскольку у России есть огромные проблемы с поисками маршрутов. Поэтому баланс вовсе не в пользу России, и она вынуждена шумными заявлениями создавать впечатление наличия какой-то политики. Но на самом деле Россия просто на наших глазах сдувается.

Если говорить о двусторонних отношениях, то Турция была одной из тех стран, благодаря которым россияне обходили санкции. После этой истории с выдачей Украине командиров "Азова", да и в контексте этих переговоров что-то может в этом плане измениться?

У России есть достаточно большой выбор способов обхода санкций, и Турция не единственная альтернатива. Турция не то чтобы помогала обходить санкции, она просто не применила никаких санкций к России. В этом заключается позиция Турецкой Республики, и Россия не может этого не замечать, потому что ей это нужно. И это, возможно, одна из причин, почему покричав Россия на самом деле никаких реальных шагов не сделает, потому что турецкие компании тихой сапой, или иногда правительство Турции, не присоединяясь к каким-то решениям НАТО и ЕС, делает для них больше важное, чем пять командиров "Азова".

А заявления российских пропагандистов, которые уже несколько лет как должны были все понять, оторваны от реальности. Они служат некоторым интересам, которые не основаны на рациональных рассуждениях и реальной политике. Поэтому анализировать их отдельно от реальной политики нет никакого смысла, это – "белый шум", поэтому не нужно обращать на них внимание.

Учитывая то, что была такая реакция, может ли как-то эта ситуация повлиять на процесс возвращения военнопленных и гражданских, которые сейчас находятся в России?

Возможно на каком-то этапе где-то россияне не захотят турецкого посредничества в чем-то. Но основная масса договоренностей об обмене пленными составляется вне Турции. То есть она не принимает в них участие – это двусторонняя работа Украины и России. И в ней Россия заинтересована абсолютно одинаково, как и Украина – здесь мы в абсолютно паритетных позициях. Переговоры прекратятся только если то, что может предложить Украина, будет меньше того, что нужно России. Но пока у нас есть достаточное количество российских бойцов, командиров, эти обмены будут происходить. Это нормальная практика.

Обмен командиров "Азова" не был двусторонним российско-турецким делом. Я совершенно откровенно признаюсь, что я не знаю всех деталей, потому что эта сделка включала несколько составляющих. Ведь во время нее люди передавались как напрямую из Украины в Россию, так и через посредников в Турцию. И мне кажется, что во время нее передавались еще и иностранцы в Эмираты, которые не причастны к Украине, России или Турции. Мы не знаем всех деталей, и трудно сказать, какие обязательства брала на себя Турция. Но она вряд ли сделала бы что-то, что было бы слишком серьезным нарушением и подорвало бы доверие к ней как к посреднику.