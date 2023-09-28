'Все очень просто': эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым

Обстоятельства освобождения Крыма очень просты - если силы обороны Украины отрежут Крым от поставок из России.

https://glavred.info/ukraine/vse-duzhe-prosto-ekspert-rozpoviv-yak-zsu-zvilnyatimut-krim-10504183.html Ссылка скопирована

Огрызко рассказал, как освободят Крым / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 33 отдельная механизированная бригада

На сайте Главред состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Он рассказал сценарий, как будет освобождаться Крым - военным или дипломатическим путем.

Огрызко отметил, что обстоятельства освобождения Крыма очень просты - если силы обороны Украины отрежут Крым от поставок из России.

"Если будет разрушен Крымский мост, если будет прорвана оборона россиян на Запорожье, и наши войска выйдут к Азовскому морю, Крымский полуостров для России станет островом, куда нельзя будет прислать ни дополнительную живую силу, ни поставлять туда военную технику. Тогда произойдет то же, что в Херсоне в свое время - россиянам придется просто оставить Крым на тех кораблях, которые еще у них будут", - пояснил эксперт.

Он также отметил, украинские героические специальные подразделения заслуживают большой-большой благодарности и уважения и добавил, что страна, которая не имеет собственного флота, успешно топит российский флот.

Огрызко отметил, что комбинация всех этих факторов приведет к тому, что перед российским командованием встанет вопрос - либо проиграть в Крыму все, либо убраться оттуда.

"Этого возможно достичь только военным путем. Возможно, это будет странно слышать от меня, дипломата, который безусловно предпочитает дипломатические инструменты, но с Россией договариваться не о чем, потому что это страна, которая растоптала международное право, все договоренности, которые между нами были, которая откровенно врет всем в глаза. Ее надо лишь наказывать и принуждать к определенным действиям. Вот наши Вооруженные силы и должны это сделать", - подытожил эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Владимиром Огрызко:

Деоккупация Крыма

Напомним, что Подоляк заявил, что ВСУ берут Крым под огневой контроль. Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В воздушных силах сообщили, что страна-агрессор Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину. Они расположены на разных расстояниях и направлениях.

Власти призвали украинцев уехать из Крыма. Украинцам лучше переждать освобождение временно оккупированного агрессором Россией Крымского полуострова на других территориях, сказала Ирина Верещук.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.