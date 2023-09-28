УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Все очень просто": эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым

Юлия Куришко
28 сентября 2023, 12:39 обновлено 28 сентября, 12:54
Обстоятельства освобождения Крыма очень просты - если силы обороны Украины отрежут Крым от поставок из России.
'Все очень просто': эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым
Огрызко рассказал, как освободят Крым / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 33 отдельная механизированная бригада

На сайте Главред состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Он рассказал сценарий, как будет освобождаться Крым - военным или дипломатическим путем.

Огрызко отметил, что обстоятельства освобождения Крыма очень просты - если силы обороны Украины отрежут Крым от поставок из России.

"Если будет разрушен Крымский мост, если будет прорвана оборона россиян на Запорожье, и наши войска выйдут к Азовскому морю, Крымский полуостров для России станет островом, куда нельзя будет прислать ни дополнительную живую силу, ни поставлять туда военную технику. Тогда произойдет то же, что в Херсоне в свое время - россиянам придется просто оставить Крым на тех кораблях, которые еще у них будут", - пояснил эксперт.

Он также отметил, украинские героические специальные подразделения заслуживают большой-большой благодарности и уважения и добавил, что страна, которая не имеет собственного флота, успешно топит российский флот.

Огрызко отметил, что комбинация всех этих факторов приведет к тому, что перед российским командованием встанет вопрос - либо проиграть в Крыму все, либо убраться оттуда.

"Этого возможно достичь только военным путем. Возможно, это будет странно слышать от меня, дипломата, который безусловно предпочитает дипломатические инструменты, но с Россией договариваться не о чем, потому что это страна, которая растоптала международное право, все договоренности, которые между нами были, которая откровенно врет всем в глаза. Ее надо лишь наказывать и принуждать к определенным действиям. Вот наши Вооруженные силы и должны это сделать", - подытожил эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Владимиром Огрызко:

Деоккупация Крыма

Напомним, что Подоляк заявил, что ВСУ берут Крым под огневой контроль. Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В воздушных силах сообщили, что страна-агрессор Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину. Они расположены на разных расстояниях и направлениях.

Власти призвали украинцев уехать из Крыма. Украинцам лучше переждать освобождение временно оккупированного агрессором Россией Крымского полуострова на других территориях, сказала Ирина Верещук.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Крыма деоккупация Крыма
Реклама

Главное за день

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов – разведка

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов – разведка

11:22 Украина
В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

09:53 Политика
Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

09:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:52

"Душить, не отпуская вообще": Арестович угодил в громкий скандал по поводу женщин

12:39

"Все очень просто": эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать КрымВидео

12:14

Еле говорит и плохо выглядит: в Сети появилось новое видео с Кадыровым

11:55

Гороскоп на завтра 29 сентября 2023: Рыбам – знакомство, Весам – проблемы прошлого

11:41

Чистит все и не воняет, как магазинный: девушка приготовила супер-спрей для уборкиВидео

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
11:38

"Удается творить": дочь-молчунья Сумской похвасталась работой за "кровавые" рубли в РФ

11:31

Карабах прекращает существование: "власти" республики подписали указ

11:22

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов – разведка

10:52

"Украину заставляют истекать кровью": Огрызко пояснил, почему Запад не хочет разоружать РФ

Реклама
10:35

"Азов" взял в плен российского командира с солдатами

10:24

Ракетный удар по Николаеву: оккупанты попали в объект инфраструктуры

10:04

"Спланированная провокация": путинистка Кудрявцева вышла в эфир пропагандистского ТВ в цветах флага Украины

09:55

Чисто, ароматно и никакого налета: что кладут в бачок унитаза

09:53

В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

09:30

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

09:13

Могут ли поставки оружия в РФ изменить ход войны: Свитан оценил рискиВидео

09:01

Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

08:59

ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях

08:34

Дальность больше 300 км: в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет – ISW

08:29

Список реформ от США: прихоти наших партнеров или интересы Украины?мнение

Реклама
08:21

Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

08:17

Такую картошку в духовке должна уметь каждая хозяйка: новый рецепт объеденья в панировке

07:58

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

07:34

Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

06:42

ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Работино-Вербовое – ISW

06:22

Письмо с реформами от Белого дома: главные требования к Украинемнение

05:30

Как понять, что девушка тебя не любит: запомните эти признаки раз и навсегда

04:45

Гороскоп на октябрь 2023 для Раков: детальный прогноз на месяцВидео

02:10

Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому

01:17

Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность

00:01

ВСУ берут Крым под огневой контроль - Подоляк

27 сентября, среда
23:38

Может повлиять на здоровье: Украину накрыла почти 9-бальная магнитная буря

23:10

Российская певица боится, что ее испанскую квартиру отдадут украинцам

22:40

Россияне нечаянно раскрыли настоящие масштабы удара ВСУ по подлодке ЧФ РФ

22:23

"В следующем году мы победим": в Минобороны Украины сделали ошеломительный прогноз

21:57

Россия метит на должность в ООН: Украина резко указала на место агрессора

21:44

Уже несколько дней нет новостей об одном из направлений фронта: что произошло

21:09

ВСУ в какой-то момент не смогут эффективно применять Abrams: в чем причина

21:02

Баклажаны на зиму: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко

20:55

К Умерову есть вопросы по сутимнение

Реклама
20:39

Угроза ядерного инцидента на ЗАЭС после деоккупации: в Кабмине обратились к Западу

20:32

Лед тронулся: парламент Болгарии проголосовал за поставку неисправных ракет С-300 для ВСУ

20:25

Как быстро отрезветь: три шага на пути к хорошему самочувствию, если "перебрал"

20:20

В Украине разложили по полочкам, сможет ли РФ "одержать победу" до 2025 года

20:12

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

19:44

Дисквалифицированная Мисс рассказала про своего бойфренда-россиянинаВидео

19:34

Что будет с мобилизацией в Украине: в Минобороны назвали условие ее усиления

19:10

Долгая война: какие вызовы ждут украинцевмнение

19:05

"Бабье лето" не отпускает: где в Украине будет теплее всего

18:44

Момент попал на фото: шикарную Деми Мур подвело платье на мероприятии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять