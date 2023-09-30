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Ночью РФ атаковала Винницкую область: есть "прилет" в объект инфраструктуры

Анна Ярославская
30 сентября 2023, 07:41 обновлено 30 сентября, 07:49
По предварительным данным, пострадавших вследствие российской атаки нет.
Ракетный удар
РФ атаковала Винницкую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ночью 30 сентября в Винницкой области прогремели взрывы. В Калиновском горсовете и ОВА сообщили о "прилетах". Воздушные силы ВСУ сообщали о "Шахедах" на территории региона.

"К сожалению, есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий.

Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото", - говорится в сообщении Калиновского горсовета.

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Начальник ОВА Сергей Борзов позже сообщил, что в Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры".

Впоследствии горсовет сообщил, что в Калиновской громаде проводятся мероприятия по ликвидации последствий попадания вражеских ракет.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 44 ударными БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.

25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

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Винницкая область новости Украины война России и Украины ракетный удар
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