Ночью РФ атаковала Винницкую область: есть "прилет" в объект инфраструктуры

Ночью 30 сентября в Винницкой области прогремели взрывы. В Калиновском горсовете и ОВА сообщили о "прилетах". Воздушные силы ВСУ сообщали о "Шахедах" на территории региона.
"К сожалению, есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий.
Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото", - говорится в сообщении Калиновского горсовета.
Начальник ОВА Сергей Борзов позже сообщил, что в Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры".
Впоследствии горсовет сообщил, что в Калиновской громаде проводятся мероприятия по ликвидации последствий попадания вражеских ракет.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 44 ударными БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.
25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.
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