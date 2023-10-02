Оккупанты начали атаку на Харьков: в ОВА обратились к жителям города и области

Российские оккупанты прямо сейчас наносят удары по областному центру и области, сообщили в ОВА.
Российские захватчики утром в понедельник, 2 октября, начали наносить удары по Харькову и области.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он призвал жителей областного центра и области находиться в укрытиях.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!",- написал Синегубов.
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По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена на востоке и юге нашего государства.
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