УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты начали атаку на Харьков: в ОВА обратились к жителям города и области

Алёна Воронина
2 октября 2023, 09:28 обновлено 2 октября, 09:28
Российские оккупанты прямо сейчас наносят удары по областному центру и области, сообщили в ОВА.
Взрыв, ракета Оникс
РФ атакует Харьков / коллаж: Главред, фото иллюстративное: УНИАН, скрин

Российские захватчики утром в понедельник, 2 октября, начали наносить удары по Харькову и области.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он призвал жителей областного центра и области находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!",- написал Синегубов.

видео дня

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена на востоке и юге нашего государства.

Новость дополняется…

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Оккупанты начали атаку на Харьков: в ОВА обратились к жителям города и области

Оккупанты начали атаку на Харьков: в ОВА обратились к жителям города и области

09:28 Украина
У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в Херсоне

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в Херсоне

09:15 Украина
Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:28

Оккупанты начали атаку на Харьков: в ОВА обратились к жителям города и области

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

09:00

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарЭксклюзив

08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

Реклама
07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

01:30

Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФВидео

00:28

"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

01 октября, воскресенье
23:20

Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

22:46

Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского офицера

22:05

Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ

21:50

Пуля застряла у сердца: удивительная история спасения украинского военного

Реклама
21:31

Можно ли молиться без нательного крестика: простые ответы изумят даже скептиков

21:29

Голос країни-13 - 5 выпуск: итоги первой части вокальных баттловВидео

20:36

"Это свободные выборы": в ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

20:22

Мы не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана - Байден

19:58

ВСУ могут получить дальнобойные ракеты от четырех стран: Огрызко раскрыл стратегиюВидео

19:33

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

19:17

Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

18:56

Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

18:18

"Можно сказать, при Вас сдохну, дон": звезда "Квартала 95" сделал искрометную пародию на Кадырова и ПутинаВидео

18:15

Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

17:42

Не едут: дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard

17:40

Деньги от США Украине поступать не перестанут, есть еще запасы помощи - МИД

17:38

Есть несколько причин: как развенчаться после развода

16:49

"Я запараноил": внук Пугачевой испугался, что его хотят убить в США

16:37

Почему орехи нужно замачивать в воде: результат приятно удивит

16:35

Отказался воевать: появились детали сдачи еще одного военного летчика РФ

16:07

Преемник Уоллеса предложил отправить в Украину британские войска: что ответил Сунак

16:01

Гороскоп на октябрь 2023 для Рыб: новость, переезд, расширение мировоззренияВидео

15:50

Кого лучше не пускать в дом 2 октября, чтобы не навлечь беду: старые приметы

15:32

Гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев: судьба подтолкнет к принятию решенийВидео

Реклама
15:27

ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи - СМИ

14:56

РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута

14:35

"Бавовна" в Крыму: в Джанкое по складу врагов прилетела ракета - местные жители

14:18

Боятся украинских БПЛА: оккупанты "нарисовали" Ту-95 в Энгельсе - их выдали детали

14:00

Финалист Холостячки Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца

13:55

"Быть до последних дней творцом": рецензия на фильм "Творец"

13:47

РФ готова воевать вдолгую: в Британии дали тревожный прогноз насчет сроков войны

13:18

Деньги гребет лопатой: блогер Волошин рассказал подписчикам сколько денег зарабатывает

12:50

Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар

12:47

Shahed может уходить от РЭБ: РФ бьет по Украине модернизированными дронами

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять