У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в Херсоне

13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у ее 12-летней сестры врачи диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела.

https://glavred.info/ukraine/u-materi-oskolochnye-raneniya-postradali-2-detey-rf-obstrelyala-dom-v-hersone-10504957.html Ссылка скопирована

Последствия обстрела оккупантами Херсона в ночь на 2 октября/ коллаж: Главред, фото: Херсонская областная прокуратура

Оккупанты атаковали Херсон всю ночь и утро понедельника, 2 октября. Во время одной из атак, которая произошла поздно вечером в воскресенье, 1 октября, пострадала семья – мать с двумя детьми.

Когда российские захватчики обстреливали жилые кварталы города, произошло возгорание в доме, где живет семья с детьми. Вследствие этого 13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у ее мамы − осколочные ранения. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram.

"По данным следствия, 01 октября 2023 года около 23:40 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсона", − говорится в сообщении.

видео дня

В результате артиллерийского обстрела произошло возгорание частного дома.

"Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать. Пострадавшие во время обстрела находились в своем доме", − сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что оккупанты всю ночь и утром 2 октября били по центральной части областного центра. Были повреждены дома, хозяйственные постройки, церкви и другие гражданские объекты.

Оккупанты стреляли по жилым кварталам населенных пунктов

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Telegram, что за минувшие сутки, 1 октября, российские захватчики совершили 71 обстрел Херсонщины. Оккупанты всего за сутки выпустили по области 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе; магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе", − рассказал Прокудин.

В результате ударов один человек погиб, еще шестеро получили ранения, двое из них − дети.

"Сегодня около 05: 00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушениях устанавливается", - отметил глава ОВА.

Удар оккупантов по Украине в ночь на 2 октября

Напомним, российские оккупанты в ночь на понедельник, 2 октября, ударили по Украине дронами-камикадзе и управляемыми авиационными бомбами – есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура. В ВСУ сообщили, что враг снова направил удары на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты всего ночью запустили по Украине семь беспилотников "Шахед", были уничтожены четыре из них.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину дронами в ночь на 1 октября. Российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.