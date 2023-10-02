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"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

Анна Ярославская
2 октября 2023, 07:58 обновлено 2 октября, 07:58
Сейчас Украины страдает от того, что не хотела видеть в России ту угрозу, коей она является.
Владимир Огрызко, путин
Владимир Огрызко объяснил, почему Путин напал на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко объяснил, почему Россия напала на Украину.

Во время чата на Главреде Огрызко вспомнил свой же прогноз, который он сделал за несколько дней до вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Тогда в одном из ток-шоу на прямой вопрос о том, нападёт ли Россия, он ответил "нет".

"Сказал я так потому, что количества собранных Россией сил было недостаточно для того, чтобы вести полномасштабную войну, но оно было достаточным для блицкрига, быстрого захвата власти в Киеве, свержения украинского правительства и президента и провозглашения каких-нибудь марионеточных режимов типа Янукович-2. Я считал, что такой блицкриг невозможен, потому что понимал: если Россия войдёт в Украину, ей будет трудно из неё выйти. Собственно, так и произошло", - сказал дипломат.

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Огрызко объяснил, что Россия никогда не считала Украину равной себе.

"Москва не считает нас отдельным народом, отдельной нацией, для неё украинский язык – это говор, для неё нет украинской культуры, мы с вами для России – "люди второго сорта". Разве что в России есть пара десятков настоящих интеллектуалов, правда, они уже много лет живут на Западе и давно оторвались от российской действительности, мыслят категориями цивилизованного мира. А остальные – это море дикости, которое живет по принципам силы, брутальной силы и т.п.", - отметил дипломат.

Огрызко добавил, что "сегодня мы и страдаем от того, что не хотели видеть в России ту угрозу, коей она является".

"Ну, что ж, за ошибки приходится платить. И мы платим за это сейчас страшную цену. Но в конце концов мы сделаем из этого выводы раз и навсегда. После нашей победы мы должны будем сделать всё, чтобы с территории, которая сейчас называется Российской Федерацией, больше никогда и ни для кого не исходила угроза. И это в наших силах", - резюмировал Владимир Огрызко.

Как сообщал Главред, ранее Владимир Огрызко рассказал, какие поражения российских войск в Украине могут подорвать власть Путина и запустить катастрофические для него процессы.

Российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко заявил, что страна-агрессор Россия не имеет шансов одержать победу в войне против Украины, а потому она стремится затянуть так называемую "СВО" по крайней мере до 2025 года.

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