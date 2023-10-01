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Потеря Крыма будет роковым поражением для Путина - Огрызко

Юлия Куришко
1 октября 2023, 11:43 обновлено 1 октября, 11:50
Провал на юге и ситуация, которая до сих пор сохраняется на востоке, и означают военное поражение РФ, считает Огрызко.
Потеря Крыма будет роковым поражением для Путина - Огрызко
Потеря Крыма-это конец Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Он рассказал, какие поражения российских войск в Украине могут подорвать власть Путина и запустить катастрофические для него процессы.

"Потеря Крыма будет фатальной для Путина во всех смыслах этого слова. Это будет означать, что группировка российских войск, которая сейчас собрана на юге Украины и в Крыму, будет уничтожена или выведена в деморализованном состоянии и не сможет воевать дальше. На Востоке несмотря на безумные попытки России контратаковать, ВСУ шаг за шагом постепенно перехватывают инициативу", - сообщил эксперт.

Огрызко также добавил, что провал на юге и ситуация, которая до сих пор сохраняется на востоке, и означают военное поражение РФ. В конце концов, если провалится Южный фронт, то же самое будет ожидать и Восточный. А это уже и есть поражение.

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"Но, по моему мнению, главным фактором будет именно Крым, потому что, кроме военного значения, Крым имеет для Путина еще и сакральное. Поэтому поражение Путина в Крыму будет означать, что все верноподданные поймут, что король не тот, который им нужен. Для этого одичавшего населения главное, чтобы царь был настоящим, непобедимым, великим, захватывал новое и новое. А когда захваченное сдается, когда собственная армия убегает с поля боя, это население будет думать, что нужен новый царь. И это будет быстро сделано", - заявил эксперт.

Напомним, что Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что панические настроения на временно оккупированном Крымском полуострове в дальнейшем будут усиливаться.

Штурм Крыма начнется в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров. Уничтожение армии РФ и освобождение Крыма и Донбасса возможно до осени 2024-го, а следующие 10 лет война будет идти на территории России, считает Роман Свитан.

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