В РФ заговорили о войне до 2025 года: Яковенко рассказал, что задумал Путин

В 2025 году запланированы выборы в США, и Россия выражает надежду на победу Дональда Трампа, который известен своей симпатией к Путину.

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В РФ заговорили о войне до 2025 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Страна-агрессор Россия не имеет шансов одержать победу в войне против Украины, а потому она стремится затянуть так называемую "СВО" по крайней мере до 2025 года. Об этом рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью 24 каналу.

"Затягивание до 2024 года – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год, – в этом и есть надежда Путина", - пояснил Яковенко.

Следует отметить, что в 2025 году запланированы выборы в США, и Россия выражает надежду на победу Дональда Трампа, который известен своей симпатией к Путину. Россия надеется, что в таком случае Украина может потерять поддержку со стороны Вашингтона.

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"Однако даже в случае победы Трампа США не прекратят помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависим от Конгресса", - говорит Яковенко.

Также стоит заметить, что Трамп является довольно непредсказуемым лицом – он может инициировать увеличение помощи Киеву по популистским соображениям.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине?

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной, ведь россияне физически не могут вести долговременные действия.

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил журналист Александр Сотник, война в Украине может закончиться внезапно.

"К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что к концу 2023 года все это закончится, но еще есть время, чтобы это произошло. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, все закончится внезапно, и за стол переговоров все-таки сядут", - сказал Сотник.

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