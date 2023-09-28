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Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту - Евлаш

Алина Дембицкая
28 сентября 2023, 17:10 обновлено 28 сентября, 17:31
Оккупанты активно используют "Шторм Z", боевые армейские резервы и другие мотопехотные подразделения, отметил Евлаш.
армия РФ
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, informnapalm.org

Ситуация на фронте сейчас напряженная, однако контролируемая. За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 517 ударов со своих артиллерийских и танковых систем. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

Как отметил Евлаш, 21 раз враг использовал авиацию, в частности истребители и Су-35 вблизи Северска и Серебрянского лесничества.

"Два боевых столкновения произошло на Лимано-Купянском направлении. Противник потихоньку продолжает возобновлять боевые действия. 64 оккупанта ликвидированы на этом направлении. 22 единицы военной техники удалось уничтожить нашим защитникам", - рассказал он.

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По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки ВСУ, противник уже развернул свою 25-ю армию на Лимано-Купянском направлении, начинает ее использовать.

"Они уже заведены в бои. Однако мы выслеживаем у них определенные проблемы с оснащением, вооружением и личным составом. Ранее фиксировали перехват, что военнослужащие РФ уже сообщали о низкой боевой готовности этой группировки", - отметил Евлаш.

Он подчеркнул, что оккупанты также активно используют "Шторм Z", боевые армейские резервы и другие мотопехотные подразделения. Кроме того, захватчики применяют дальнобойную артиллерию, чтобы исключить попадание украинскими контрбатарейными подразделениями и БПЛА.

"Элитные войска Россия использует не совсем по назначению, поскольку они у нее выполняют роль пехоты, что приводит к их меньшей эффективности. Да, они есть, но сказать, что они играют какую-то чрезвычайно критическую роль, мы не можем", - добавил руководитель пресс-службы восточной группировки ВСУ.

Война в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли до конца текущего года крупный прорыв в контрнаступлении украинских военных. Он сказал: "Думаю, на самом деле, никто не знает". В то же время украинский президент выразил уверенность, что защитники Украины будут иметь больше успеха не поле боя.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет успешно, Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. В то же время он подчеркнул, что Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины чрезвычайно сложное, ведь россияне соорудили прочную оборону. К тому же минные поля простираются значительно глубже, чем ожидалось. Перед ВСУ стоит задача самая сложная из всего, что было со времен Второй мировой, говорит Петреус.

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война в Украине война России и Украины
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