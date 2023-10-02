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Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

Анна Ярославская
2 октября 2023, 08:37 обновлено 2 октября, 08:51
Миллиардер Илон Маск очень неудачно пошутил о военной помощи Украине.
Илон Маск, Владимир Зеленский
Илон Маск оскандалился из-за мема с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: instagram, ОП

Американский миллиардер Илон Маск отличился очередным скандальным заявлением и нарвался на критику в Сети.

В соцсети X (ранее - Twitter) он опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На фото изображен молодой Зеленский и подпись: "Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи".

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Скриншот сообщения Илона Маска

Такая шутка вызвала шквал критики в адрес Маска. На скандальный твит отреагировали в том числе советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, обозреватель TheDailyBeast Джулия Девис, бывший член совета Gerson Lehrman Group Пол ДеСантис и другие.

"Поддержка Украины — лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы когда-либо делали", - прокомментировал Пол Массаро.

Скриншот сообщения Пола Массаро

"Потому что Зеленский осмеливается противостоять Путину, а Илон никогда не сможет", - отметила Джулия Девис.

Скриншот сообщения Джулии Девис

"Лучшая рентабельность инвестиций в нашей истории: мы уничтожили 50% российской армии, нашего 75-летнего врага. Кроме того, "миллиарды", переданные Украине, не являются наличными, а в основном миллиарды в виде контрактов с Lockheed Martin, Raytheon и другими крупными оборонными подрядчиками, которые нанимают как можно больше американцев для создания запасов пополнения оружия, подаренного Украине. Это очень положительно влияет на экономику США и помогает расширить нашу промышленную базу", - написал Пол ДеСантис.

Скриншот сообщения Пола Десантиса

Что еще пишут в Сети:

  • "Вам придется извинить Зеленского. Он предпочел бы, чтобы его люди не были изнасилованы, убиты, подвергнуты пыткам или похищены. Когда Маск принимает правительственные подачки, он просто хочет стать богаче";
  • "Маск… все дело во внимании? Вам так больно, что ваша репутация уже больше года находится в свободном падении? И что Зеленский — это все, кем вы хотели бы быть?";
  • "Что вы можете сказать о том, что Путин бьет ракетами по жилым домам и больницам? Кажется, вы никогда не обращаетесь к путинской стороне, не так ли?".

Пользователи также опубликовали несколько мемов и в адрес самого Маска с намеком, что он работает на страну-агрессора Россию:

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал
Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

Как сообщал Главред, ранее бизнесмен Илон Маск сделал циничное заявление относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что во время контрнаступления Украина якобы теряет много жизней ради незначительных территориальных достижений.

Ранее Маск отказался отвечать на вопросы журналиста британского телеканала Sky News о том, почему он не называет русского диктатора Владимира Путина агрессором.

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