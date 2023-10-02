РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

Оккупанты ударили по территории нашего государства дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами.

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РФ ночью ударила по Украине дронами и авиабомбами/ коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 2 октября, атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и управляемыми авиабомбами. Четыре врага дроны были сбиты, но есть и попадания.

Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что враг снова направил удары на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

"Ночь снова была беспокойной. Враг применял и дроновые атаки, и использовал тактическую авиацию. Ночью враг применил 18 КАБов (управляемых авиационных бомб – ред.). Это снова направление на гражданскую инфраструктуру, на жилые районы. Повреждены и больница, и объекты кричащей инфраструктуры", − сообщила Гуменюк. видео дня

По ее словам, атака дронами не была массированной. Такими действиями оккупанты, вероятно, пытались разведать, где стоит украинская ПВО.

Захватчики ночью выпускали беспилотники с юго-восточного направления, с Азовского побережья и направляли их не совсем привычным маршрутом.

"В основном через Херсонщину, но очевидное было направление на Криворожье. Там 3 дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и на Херсонщине. Вновь повреждена сугубо гражданская инфраструктура − заводы сельскохозяйственного предприятия", − отметила Гуменюк.

Последствия ночного удара по Херсонщине

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что оккупанты в ночь на 2 октября обстреляли центр Херсона.

"Сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушениях устанавливается", − рассказал глава ОВА в Telegram.

Атака по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью над областью были сбиты три вражеских дрона.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами. Подразделения ЧВК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника", − рассказал он в Telegram.

Оккупанты запустили 7 дронов, было уничтожено 4

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты в ночь на 2 октября запустили по Украине семь беспилотников.

"В ночь на 2 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, рф). Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных сил уничтожено 4 "Shahed-131/136", – говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются найти размещение нашей ПВО

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона отметил, что оккупанты в последнее время более массированно атакуют Украину дронами-камикадзе, но многие такие атаки направлены на то, чтобы выведать, где стоят системы противовоздушной обороны.

"Что касается тревог, которые постоянно объявляются. Они и вчера у нас звучали. Как правило, враг начал использовать технические подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы −ред.) именно для того, чтобы определять фальшивые цели... Для врага чрезвычайно важно найти щели в нашей системе противовоздушной обороны, как отреагируют, чем, какими средствами и силами", − рассказал он утром 2 октября.

Он добавил, что враг сейчас запускает "Шахеды" наиболее интенсивно, и эти дроны сейчас стали более усовершенствованными.

"И именно для того, чтобы запутать силы ПВО, запутать Силы обороны как раз оккупантами эти фальш-цели и используются. Это самая главная цель, самая главная задача врага. Конечно, цель Сил обороны − отреагировать на это соответствующим образом, чтобы не выказать себя. Ну и, конечно, враг пытается работать на истощение Сил обороны, чтобы была определенная усталость. Усталости не будет, потому что боевая готовность постоянная", − подчеркнул Братчук.

Атаки оккупантов дронами по Украине

Напомним, Россия массированно атаковала Украину дронами в ночь на 1 октября. Российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

Также напомним, что украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что "Шахед" может уходить от РЭБ. Враг совершенствует дроны Shahed, используя композитные материалы, пояснил Игнат.

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