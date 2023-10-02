РФ массово стягивает новые подразделения и технику: в ВСУ назвали опасное направление

Марьинка - это фактически тыл к Угледару, где в свое время элитные войска страны-агрессора потеряли значительное количество живой силы, отметил Штупун.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-masovo-styaguye-novi-pidrozdili-y-tehniku-u-zsu-nazvali-nebezpechniy-napryamok-10505119.html Ссылка скопирована

Ситуация на Марьинском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на востоке Украины идут ожесточенные бои. В частности, на Марьинское направление россияне стягивают новые подразделения и технику и продолжают безуспешные штурмы.

"Марьинка-это фактически тыл к Угледару, где в свое время элитные войска страны-агрессора потеряли значительное количество живой силы и техники, пытаясь прорваться в город. В Марьинку враг бьется еще с 2014 года. За прошедшие сутки возле Марьинки было зафиксировано 11 атак. В частности, российские войска совершили неудачную атаку по окрестностям Марьинки и Новомихайловки. Сейчас ежедневно фиксируем атаки. Цель российских захватчиков-полностью захватить Луганскую и Донецкую области", - сказал Штупун для 24 Канала.

Он сообщил, что оккупанты гонят на Марьинское направление мотострелков и подразделения "Шторм-Z". Если проводить аналогию со Второй мировой войной, то" Шторм-Z " - это нечто подобное на штрафбат, пояснил он.

видео дня

Ситуация на фронте

Напомним, что РФ стянула ударный кулак и готовит штурм. Олег Жданов сообщил, что на Купянском направлении ситуация частично стабилизировалась - сейчас россияне прекратили атакующие действия. Однако оккупанты собирают силы для попытки нового наступления.

РФ пытается вернуть утраченные позиции. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, давить на Марьинку и улучшить положение в районе ивового, Новоселовки и Степного в Запорожской области.

Под Бахмутом разворачиваются ключевые события. Оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных на южном фланге, чтобы отбить утраченные позиции.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.