РФ стянула ударный кулак и готовит штурм: два города Украины под угрозой – Жданов

Полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронтах войны РФ против Украины.
По его словам, на Купянском направлении ситуация частично стабилизировалась - сейчас россияне прекратили атакующие действия.
"На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются сформировать ударную группировку", - говорит эксперт.
По его словам, российские оккупанты собирают силы для попытки нового наступления на Купянском направлении.
При этом военный эксперт не исключил, что в течении 1-2 недель РФ попытается начать наступательную операцию, чтобы оттянуть подразделения ВСУ с других направлений.
"В Белогоровке враг предпринимал попытки атак, но безуспешно", - добавил Жданов.
Напомним, ранее украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. ВСУ сбивают 70-80% дронов РФ, что заставляет россиян корректировать тактику, рассказала Наталья Гуменюк.
Ранее Роман Свитан назвал вероятное направление удара РФ. У РФ есть около месяца-полутора до начала осенних дождей, считает Роман Свитан.
Напомним, ранее Свитан назвал условие перелома в войне. Могут появиться реальные перспективы завершения войны до конца года, считает Роман Свитан.
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