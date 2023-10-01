РФ стянула ударный кулак и готовит штурм: два города Украины под угрозой – Жданов

Российские оккупанты собирают силы для попытки нового наступления, предупредил Олег Жданов.

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Россияне формируют новый ударный кулак / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, sprotyv.info

Полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронтах войны РФ против Украины.

По его словам, на Купянском направлении ситуация частично стабилизировалась - сейчас россияне прекратили атакующие действия.

"На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются сформировать ударную группировку", - говорит эксперт.

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По его словам, российские оккупанты собирают силы для попытки нового наступления на Купянском направлении.

При этом военный эксперт не исключил, что в течении 1-2 недель РФ попытается начать наступательную операцию, чтобы оттянуть подразделения ВСУ с других направлений.

"В Белогоровке враг предпринимал попытки атак, но безуспешно", - добавил Жданов.

Напомним, ранее украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. ВСУ сбивают 70-80% дронов РФ, что заставляет россиян корректировать тактику, рассказала Наталья Гуменюк.

Ранее Роман Свитан назвал вероятное направление удара РФ. У РФ есть около месяца-полутора до начала осенних дождей, считает Роман Свитан.

Напомним, ранее Свитан назвал условие перелома в войне. Могут появиться реальные перспективы завершения войны до конца года, считает Роман Свитан.

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