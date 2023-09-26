Под угрозой два города Украины: Свитан назвал вероятное направление удара РФ

У РФ есть около месяца-полутора до начала осенних дождей, считает Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/pod-ugrozoy-dva-goroda-ukrainy-svitan-nazval-veroyatnoe-napravlenie-udara-rf-10503646.html Ссылка скопирована

Роман Свитан спрогнозировал направления боевых действий / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил вероятность нового наступления российских оккупантов.

Во время чата в Главреде, оценивая протяженность линии соприкосновения, он подчеркнул, что россияне "влезли в кишку" фронта протяжённостью 1200 км, прижатую к Азовскому и Чёрному морям на глубину 80-100 км.

"Это очень неудобное расположение для российских войск – очень длинные плечи поставки военной амуниции и боеприпасов, кое-где до 500-700", - отметил эксперт.

При этом он считает, что оккупантам удобнее наступать там, где это плечо самое короткое, то есть в районе Купянска.

"От Валуек до Купянска 80 км, а от границы – всего несколько десятков километров. Это оптимальный вариант для наступательных действий, тем более, в том окне возможностей, которое осталось", - не исключил собеседник.

В то же время он напомнил о том, что у РФ есть около месяца-полутора до начала осенних дождей.

"А практически по всей линии фронта, где находятся россияне, почвы, подверженные размоканию в сезон дождей, потому двигаться будет нельзя. Поэтому противник будет пытаться продвигаться только в районе Купянска и Сватово", - добавил Свитан.

Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:

Ранее Свитан рассказал о том, что ВСУ зайдут в Крым раньше, чем в Донецк. Освобождение Крыма политически никак не отразится на власти в Кремле, считает Роман Свитан.

Напомним, ранее Свитан назвал условие перелома в войне. Могут появиться реальные перспективы завершения войны до конца года, считает Роман Свитан.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.