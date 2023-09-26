Под угрозой два города Украины: Свитан назвал вероятное направление удара РФ

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил вероятность нового наступления российских оккупантов.
Во время чата в Главреде, оценивая протяженность линии соприкосновения, он подчеркнул, что россияне "влезли в кишку" фронта протяжённостью 1200 км, прижатую к Азовскому и Чёрному морям на глубину 80-100 км.
"Это очень неудобное расположение для российских войск – очень длинные плечи поставки военной амуниции и боеприпасов, кое-где до 500-700", - отметил эксперт.
При этом он считает, что оккупантам удобнее наступать там, где это плечо самое короткое, то есть в районе Купянска.
"От Валуек до Купянска 80 км, а от границы – всего несколько десятков километров. Это оптимальный вариант для наступательных действий, тем более, в том окне возможностей, которое осталось", - не исключил собеседник.
В то же время он напомнил о том, что у РФ есть около месяца-полутора до начала осенних дождей.
"А практически по всей линии фронта, где находятся россияне, почвы, подверженные размоканию в сезон дождей, потому двигаться будет нельзя. Поэтому противник будет пытаться продвигаться только в районе Купянска и Сватово", - добавил Свитан.
Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:
Ранее Свитан рассказал о том, что ВСУ зайдут в Крым раньше, чем в Донецк. Освобождение Крыма политически никак не отразится на власти в Кремле, считает Роман Свитан.
Напомним, ранее Свитан назвал условие перелома в войне. Могут появиться реальные перспективы завершения войны до конца года, считает Роман Свитан.
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