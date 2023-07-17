До конца года выйдем на госграницу: Свитан назвал условие перелома в войне

Могут появиться реальные перспективы завершения войны до конца года, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан оценил перспективы передачи Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Передача Украине союзниками истребителей F-16 кардинально повлияет на ход войны против РФ, заявил военный эксперт Роман Свитан.

В эфире "24 канала" он предположил, что обучение на истребителях F-16 пройдет эскадрилья украинских летчиков.

"В эскадрилье 12 самолетов, 12 летчиков. Обучение займет около трех месяцев. Реально самолеты могут появиться в октябре, если мы все вместе додавим Белый дом, а его можно додавить, потому что у Белого дома впереди выборы и общественное мнение очень сильно влияет на принятие решений", — отметил эксперт.

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Он считает, что в этом случае появятся реальные перспективы завершения войны до конца года. Эксперт говорит, что появление F-16 у ВСУ снизит потери украинской стороны.

"Мы не будем зависеть от грозы дождя и тому подобное. С авиацией все намного проще и быстрее, мы уменьшим потери в десять раз точно. И трех месяцев – октябрь, ноябрь и декабрь – нам хватит, чтобы выйти на госграницу", — добавил Свитан.

Ранее Сергей Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой". Министр иностранных дел страны-агрессора РФ прокомментировал планы союзников предоставить Украине истребители F-16. По его словам, РФ будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как "угрозу в ядерной сфере".

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года, заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба акцентировал внимание на том, что сроки могут сдвинуться из-за сложных технических моментов.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16.

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