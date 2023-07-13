Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

РФ будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как "угрозу в ядерной сфере", подчеркнул глава МИД РФ.

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Cергей Лавров истерит из-за передачи F-16 Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, Скриншот

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров прокомментировал планы союзников предоставить Украине истребители F-16.

По его словам, РФ будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как "угрозу в ядерной сфере". Его цитируют пропагандисты РФ.

"Во время боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в войне против Украины, Лавров ответил, якобы сценарии применения такого оружия "четко определены в военной доктрине РФ".

Лавров добавил, что якобы "США и их натовские сателлиты" создают "риски прямого вооруженного столкновения" с Россией, что грозит "катастрофическими последствиями".

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года, заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба акцентировал внимание на том, что сроки могут сдвинуться из-за сложных технических моментов.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16.

Адмирал Роб Бауэр заявил, что ВCУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления. Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".

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