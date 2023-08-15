ВСУ зайдут в Крым раньше, чем в Донецк: Свитан назвал причину и раскрыл сценарий

Оссвобождение Крыма политически никак не отразится на власти в Кремле, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан оценил перспективы освобождения Крыма / Коллаж 59 ОМПБр, Главред

Захваченный РФ Крым должен быть освобожден раньше, чем оккупированный Донбасс, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

В комментарии 24 Каналу он пояснил, что деоккупировать Крым нужно из соображений военных целей.

Эксперт убежден в том, что нельзя оставлять в тылу оккупантов российскую группировку в Крыму.

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В противном случае, если сначала ВСУ пойдут на Восток Украины, то россияне из Крыма могут повторить свой прошлогодний маневр и зайти в тыл, предупредил он.

Собеседник также пояснил, что россияне используют все методы, чтобы защитить Крымский мост.

Свитан добавил, что освобождение Крыма политически никак не отразится ни на власти в Кремле, ни на населении в России.

Россияне, как овцы, будут слушать то, что говорит пастух, ведь ранее деоккупация Харьковщины и Херсона также никак не отразились на населении России, резюмировал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Свитан назвал сроки завершения войны. Под президентскую предвыборную кампанию в США будет передача Украине военной техники, не исключил Роман Свитан.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

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