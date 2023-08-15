ВСУ зайдут в Крым раньше, чем в Донецк: Свитан назвал причину и раскрыл сценарий

Захваченный РФ Крым должен быть освобожден раньше, чем оккупированный Донбасс, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
В комментарии 24 Каналу он пояснил, что деоккупировать Крым нужно из соображений военных целей.
Эксперт убежден в том, что нельзя оставлять в тылу оккупантов российскую группировку в Крыму.
В противном случае, если сначала ВСУ пойдут на Восток Украины, то россияне из Крыма могут повторить свой прошлогодний маневр и зайти в тыл, предупредил он.
Собеседник также пояснил, что россияне используют все методы, чтобы защитить Крымский мост.
Свитан добавил, что освобождение Крыма политически никак не отразится ни на власти в Кремле, ни на населении в России.
Россияне, как овцы, будут слушать то, что говорит пастух, ведь ранее деоккупация Харьковщины и Херсона также никак не отразились на населении России, резюмировал он.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ранее Свитан назвал сроки завершения войны. Под президентскую предвыборную кампанию в США будет передача Украине военной техники, не исключил Роман Свитан.
Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".
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