УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

Юлия Куришко
2 октября 2023, 16:35 обновлено 2 октября, 16:43
Список, который был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд "сверхтайных" правительственных объектов и домов.
В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ
В России разоблачили "секретные" объекты / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: google.maps

В России в открытом доступе обнаружили адреса секретных объектов спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге. Перечень зданий Главного управления разведки Генштаба ВС РФ и Федеральной службы охраны указаны в документе "специальная группа" как список домов, где не должно быть отключений света.

Центр "Досье" опубликовал данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и Секретной службы диктатора Владимира Путина и не только.

Как отмечается в публикации, список, который был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд "сверхтайных" правительственных объектов и домов, принадлежащих спецслужбам, а также склады боеприпасов, конспиративных баз, воинских частей и тому подобное.

видео дня

"Как узнать, где в Москве скрыты самые сокровенные ведомства России, где в Приморье дислоцированы воинские части или где в Брянской области установлены дополнительные пограничные посты? Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобным названием ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям", - говорится в материале.

Сам файл указывается под названием "Особая группа". 434-страничный документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор компании "Мосэнергосбыт", а одобрен он был мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ
Адреса воинских частей РФ / фото: dossier.center

В "Досье" обратили внимание, что наибольшая концентрация подобных объектов расположена в районе Серебряного Бора, а больше всего адресов в перечне закреплено за ФСО.

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ
Адреса спецслужб РФ / фото: dossier.center

Напомним, что ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. специальную операцию провела Украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших нет.

Кремль начал "хоронить" Путина, после мятежа Вагнера все под колпаком ФСБ. Поездки директора страны-агрессора РФ Владимира Путина в регионы начали тщательно скрывать из-за того, что в Кремле все больше боятся дестабилизации ситуации.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине
Реклама

Главное за день

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:35 Мир
Путину стоит задуматься: в ГУР назвали главную проблему российских оккупантов

Путину стоит задуматься: в ГУР назвали главную проблему российских оккупантов

15:50 Украина
Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

15:15 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:35

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:18

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

15:56

Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

15:50

Путину стоит задуматься: в ГУР назвали главную проблему российских оккупантов

15:43

Будут 3 худшие дни для влюбленных: любовный гороскоп на октябрь 2023Видео

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
15:41

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

15:32

Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

15:20

Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: раскрыт план действий Запада

15:15

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

Реклама
15:03

У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

14:53

Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

14:46

"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

13:41

Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

13:38

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянииФото

13:26

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:18

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

12:56

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

12:49

Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

12:26

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

12:24

Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

Реклама
12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

09:36

РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

09:31

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: кого завалит деньгами

09:28

Оккупанты атаковали Харьков: были попадания вражеских ракет С-300 за городом

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

Реклама
08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

01:30

Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФВидео

00:28

"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять