В России в открытом доступе обнаружили адреса секретных объектов спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге. Перечень зданий Главного управления разведки Генштаба ВС РФ и Федеральной службы охраны указаны в документе "специальная группа" как список домов, где не должно быть отключений света.
Центр "Досье" опубликовал данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и Секретной службы диктатора Владимира Путина и не только.
Как отмечается в публикации, список, который был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд "сверхтайных" правительственных объектов и домов, принадлежащих спецслужбам, а также склады боеприпасов, конспиративных баз, воинских частей и тому подобное.
"Как узнать, где в Москве скрыты самые сокровенные ведомства России, где в Приморье дислоцированы воинские части или где в Брянской области установлены дополнительные пограничные посты? Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобным названием ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям", - говорится в материале.
Сам файл указывается под названием "Особая группа". 434-страничный документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор компании "Мосэнергосбыт", а одобрен он был мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
В "Досье" обратили внимание, что наибольшая концентрация подобных объектов расположена в районе Серебряного Бора, а больше всего адресов в перечне закреплено за ФСО.
Напомним, что ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. специальную операцию провела Украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших нет.
Кремль начал "хоронить" Путина, после мятежа Вагнера все под колпаком ФСБ. Поездки директора страны-агрессора РФ Владимира Путина в регионы начали тщательно скрывать из-за того, что в Кремле все больше боятся дестабилизации ситуации.
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