В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

Список, который был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд "сверхтайных" правительственных объектов и домов.

https://glavred.info/world/u-rf-vipadkovo-zlili-adresi-specsluzhb-putina-v-moskvi-ta-peterburzi-10505083.html Ссылка скопирована

В России разоблачили "секретные" объекты / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: google.maps

В России в открытом доступе обнаружили адреса секретных объектов спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге. Перечень зданий Главного управления разведки Генштаба ВС РФ и Федеральной службы охраны указаны в документе "специальная группа" как список домов, где не должно быть отключений света.

Центр "Досье" опубликовал данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и Секретной службы диктатора Владимира Путина и не только.

Как отмечается в публикации, список, который был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд "сверхтайных" правительственных объектов и домов, принадлежащих спецслужбам, а также склады боеприпасов, конспиративных баз, воинских частей и тому подобное.

видео дня

"Как узнать, где в Москве скрыты самые сокровенные ведомства России, где в Приморье дислоцированы воинские части или где в Брянской области установлены дополнительные пограничные посты? Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобным названием ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям", - говорится в материале.

Сам файл указывается под названием "Особая группа". 434-страничный документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор компании "Мосэнергосбыт", а одобрен он был мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Адреса воинских частей РФ / фото: dossier.center

В "Досье" обратили внимание, что наибольшая концентрация подобных объектов расположена в районе Серебряного Бора, а больше всего адресов в перечне закреплено за ФСО.

Адреса спецслужб РФ / фото: dossier.center

Напомним, что ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. специальную операцию провела Украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших нет.

Кремль начал "хоронить" Путина, после мятежа Вагнера все под колпаком ФСБ. Поездки директора страны-агрессора РФ Владимира Путина в регионы начали тщательно скрывать из-за того, что в Кремле все больше боятся дестабилизации ситуации.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.