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Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар

Юлия Куришко
1 октября 2023, 12:50 обновлено 1 октября, 13:25
Известно, что 1 октября несколько взрывов прогремело в районе авиационного завода в Смоленске.
Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар
В России "бавовна" / коллаж: Главред, скриншот: видео

1 октября в нескольких городах России были замечены беспилотные летательные аппараты и раздавались взрывы. Дроны были замечены в Сочи, Смоленске и Шебекино.

Министерство обороны Российской Федерации официально отчиталось, что около 9:00 противовоздушная оборона РФ якобы сбила "три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области".

Местный губернатор Василий Анохин также подтвердил атаку. Он утверждает, что применялись средства ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленск. Пострадавших нет.

видео дня
Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар
"Бавовна" в Смоленске / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Смоленске летали БПЛА:

Жители города видели в небе дым. Один из прокремлевских Telegram-каналов написал, что после падения Обломов дрона якобы загорелась крыша жилого дома.

В то же время в Сети писали, что несколько взрывов прозвучало в районе авиационного завода. Также россияне слышали стрельбу. По некоторым данным, территорию указанного объекта также могло задеть.

"Бавовна" в Сочи

В российском городе Сочи местные видели в небе БПЛА самолетного типа, снимали его на камеру и активно публиковали кадры.

Одно из местных интернет-сообществ заявило, что беспилотник летел около 7:45 утра со стороны пляжа "Чайка" в Адлере.

Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар
"Хлопок" в Сочи / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Сочи летали беспилотники:

Пропагандисты утверждают, что обломки беспилотника упали неподалеку от аэропорта. Из-за инцидента временно задержали 14 рейсов и один отменили.

Напомним, что эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву. Сунгуровский считает, что в любом случае это говорит о том, что на самом деле российское ПВО оставляет желать лучшего.

В ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Пропагандисты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью.

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война в Украине бавовна в России
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