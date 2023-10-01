Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар

1 октября в нескольких городах России были замечены беспилотные летательные аппараты и раздавались взрывы. Дроны были замечены в Сочи, Смоленске и Шебекино.
Министерство обороны Российской Федерации официально отчиталось, что около 9:00 противовоздушная оборона РФ якобы сбила "три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области".
Местный губернатор Василий Анохин также подтвердил атаку. Он утверждает, что применялись средства ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленск. Пострадавших нет.
Смотрите видео о том, как в Смоленске летали БПЛА:
Жители города видели в небе дым. Один из прокремлевских Telegram-каналов написал, что после падения Обломов дрона якобы загорелась крыша жилого дома.
В то же время в Сети писали, что несколько взрывов прозвучало в районе авиационного завода. Также россияне слышали стрельбу. По некоторым данным, территорию указанного объекта также могло задеть.
"Бавовна" в Сочи
В российском городе Сочи местные видели в небе БПЛА самолетного типа, снимали его на камеру и активно публиковали кадры.
Одно из местных интернет-сообществ заявило, что беспилотник летел около 7:45 утра со стороны пляжа "Чайка" в Адлере.
Смотрите видео о том, как в Сочи летали беспилотники:
Пропагандисты утверждают, что обломки беспилотника упали неподалеку от аэропорта. Из-за инцидента временно задержали 14 рейсов и один отменили.
Напомним, что эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву. Сунгуровский считает, что в любом случае это говорит о том, что на самом деле российское ПВО оставляет желать лучшего.
В ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Пропагандисты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью.
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