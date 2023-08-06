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"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

Юлия Куришко
6 августа 2023, 19:44 обновлено 6 августа, 20:24
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В Страткоме ВСУ подтвердили информацию о "бавовне" на оккупированных территориях.
'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам
ВСУ ударили по двум мостам / коллаж: Главред, фото : t.me/hueviyherson

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подтвердили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту.

Коллаборанты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо рассказал, якобы украинские военные выпустили по мосту 12 ракет, но 9 из них, мол, российские оккупанты сбили.

'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам
ВСУ ударили по Чонгарскому мосту / фото: t.me/hueviyherson
'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам
Чонгарский мост попал под атаку ВСУ / фото: t.me/hueviyherson

Также под обстрелом был мост через пролив Тонка, который соединяет город Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой.

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'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам
Мост через пролив Тонка подвергся ракетной атаке / фото: ТАСС

Коллаборант Сальдо говорит, что был перебит газопровод, который проходил рядом с мостом, из Стрелковского месторождения в Геническ, и что якобы более 20 тыс. жителей города остались без газоснабжения.

'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам
"Бавовна" на мостах / фото: t.me/hueviyherson

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подтвердили поражение по мостах.

'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам
В ВСУ подтвердили "бавовну" / фото: СтратКом ВСУ

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери. Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ, но несут потери в живой силе и технике.

Украина увеличила радиус атак дронами. Украина увеличила радиус применения надводных беспилотников по российскому флоту до 400 морских миль.

Эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении. По словам эксперта, это мощная группировка, которая создала танковый кулак и именно танковыми ударами пытается прорвать нашу линию обороны. Однако, ВСУ подтянули туда свои резервы.

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