'Главные пути россиян': в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подтвердили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту.
Коллаборанты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо рассказал, якобы украинские военные выпустили по мосту 12 ракет, но 9 из них, мол, российские оккупанты сбили.
Также под обстрелом был мост через пролив Тонка, который соединяет город Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой.
Коллаборант Сальдо говорит, что был перебит газопровод, который проходил рядом с мостом, из Стрелковского месторождения в Геническ, и что якобы более 20 тыс. жителей города остались без газоснабжения.
В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подтвердили поражение по мостах.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери. Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ, но несут потери в живой силе и технике.
Украина увеличила радиус атак дронами. Украина увеличила радиус применения надводных беспилотников по российскому флоту до 400 морских миль.
Эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении. По словам эксперта, это мощная группировка, которая создала танковый кулак и именно танковыми ударами пытается прорвать нашу линию обороны. Однако, ВСУ подтянули туда свои резервы.
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