'Это выгодно Украине': Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что информация об украинских агентах в окружении российского диктатора Владимира Путина парализует работу вражеской власти.
Как отметил Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV, что у Путина и так знают, что украинская разведка имеет доступ к тайной информации.
Он также подчеркнул, когда ГУР "констатирует этот очевидный факт", в России начинают проводить внутренние проверки, которые "ничего не изменят". И это выгодно Украине.
"Во-первых, они понимают, что у нас все равно есть свои источники. Информация всегда была оружием - пусть проверяют, пусть ищут... Могу привести такой пример. Это было еще до войны... Был один случай, когда они поняли, что есть утечка информации в команде. Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех... Начали проверять всех, кто имеет родственников, контакты, близких на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у всех. Только по результатам этого дела они заключили трех человек, а 31 человека освободили и перевели в другие места. Еще большой процент людей попал под определенное давление. То есть они парализовали собственную работу", - раскрыл Буданов.
Напомним, что Буданов пролил свет на контрнаступление ВСУ. Российские оккупанты построили хорошо оборудованные и залитые бетоном оборонительные посты, поэтому двигаться вперед украинским воинам сейчас нелегко. Но наступление продолжается.
Буданов четко и лаконично ответил, когда будет освобожден Крым. Точной даты деоккупации полуострова Буданов называть не стал, а лишь заверил, что произойдет это вскоре.
Больше интересных новостей: