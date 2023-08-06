'Под ударом 'Мотор Сич': Свитан раскрыл планы массированных атак россиян

Роман Свитан прокомментировал масштабные атаки России и подчеркнул, что они хотят уничтожить "Мотор Сич".

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Свитан рассказал, что под ударом России была "Мотор Сич" / коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что россияне пытаются уничтожить одно из ведущих в мире производств в частности по авиационным двигателям, ведь понимает, что не сможет им завладеть.

На "Мотор Сичи" изготавливаются лучшие авиационные двигатели среди стран бывшего Советского Союза и Варшавского договора (в Организацию Варшавского договора 1955-1991 входили - Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия), передает 24 канал.

"Китай с помощью "левой схемы" пытался "Мотор Сечью" завладеть. А сейчас россияне, понимая, что никогда они не увидят Запорожье и завод "Мотор Сич" совершают попытки его уничтожить, пока имеют такую возможность", - отметил Роман Свитан.

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Ракетная атака по Украине

Напомним, что 6 августа РФ ударила по Украине из всех пушек. Больше всего пострадала Хмельницкая область, которую враг атаковал трижды. Оккупантам не дает покоя аэродром Староконстантинова, который был обстрелян в очередной раз.

Оккупанты ударили по Украине "Калибрами"и " шахедами". Крылатые ракеты вероятно были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ. Захватчики нанесли удар по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области. Часть ракет сбита.

В ВСУ прокомментировали атаку РФ. Страна-агрессор направляет свои усилия на удары по аэродромам, но при этом для украинских военных это не создает существенных проблем.

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