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Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

Сергей Кущ
26 июля 2023, 12:50 обновлено 26 июля, 12:55
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Главред сделал довольно сложную головоломку с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
Головоломка с Кириллом Будановым
Головоломка с Кириллом Будановым / Фото: ГУР МО

Мозговые головоломки могут показаться простым развлечением, но они имеют преимущества - все дело в том, что мозг - это мышца, которая нуждается в растяжке и тренировке.

Главред сделал довольно сложную головоломку с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым, которого в стране-агрессоре России бояться как огня.

О нем постоянно сочиняют различные фейки, над которыми Кирилл Алексеевич только смеется.

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Мы предлагаем разгадать секреты начальника украинской разведки, найдя 5 отличий на его фото.

Найдите 5 отличий на фото
Найдите 5 отличий на фото / Фото: Главред

Для многих это задание может показаться очень сложным, но не отчаивайтесь - мы подготовили ответы на эту головоломку.

Кстати, если вы любите разгадывать головоломки, то вам может быть интересна головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные.

Головоломка с Кириллом Будановым
Головоломка с Кириллом Будановым / Фото: Главред, ГУР МО

Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.

Также ранее мы рассказывали о самой сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.

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