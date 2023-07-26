Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

Мозговые головоломки могут показаться простым развлечением, но они имеют преимущества - все дело в том, что мозг - это мышца, которая нуждается в растяжке и тренировке.
Главред сделал довольно сложную головоломку с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым, которого в стране-агрессоре России бояться как огня.
О нем постоянно сочиняют различные фейки, над которыми Кирилл Алексеевич только смеется.
Мы предлагаем разгадать секреты начальника украинской разведки, найдя 5 отличий на его фото.
Для многих это задание может показаться очень сложным, но не отчаивайтесь - мы подготовили ответы на эту головоломку.
Кстати, если вы любите разгадывать головоломки, то вам может быть интересна головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные.
Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.
Также ранее мы рассказывали о самой сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.
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