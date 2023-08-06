'Конкуренты': Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

Между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой сложился "абсолютно хороший диалог".

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Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины / president.gov.ua

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что украинско-польские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне. По его словам, между президентом Украины Владимиром Зеленским и его польским коллегой Анджеем Дудой происходит "абсолютно хороший диалог".

Подоляк в интервью для FREEДОМ указал на отсутствие разногласий между Киевом и Варшавой. Ведь главный приоритет сейчас-это свобода и безопасность Европейского континента.

"Мы и наши польские партнеры понимаем, что, пока Россия не проиграет, соответственно никакой свободы и безопасности не будет существовать",- отметил он видео дня

По словам Подоляка, если Украина занимается на поле боя всей необходимой работой, то Польша является базовым хабом, через который идет поставка в наше государство. Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Украина и Польша полностью взаимозависимы и взаимосвязаны в вопросе проигрыша России.

Подоляк в то же время отметил, что у Украины и Польши есть национальные суверенитеты и государственные интересы. В качестве примера он привел сельское хозяйство. Советник главы ОП пояснил, что в вопросах относительно национальных интересов Киев занимает проукраинскую позицию, а Варшава - пропольскую. Это проблема внутреннего диалога.

Из-за срыва Россией зерновой инициативы Украине нужен сухопутный зерновой коридор. Подоляк призвал вести дискуссию по этому вопросу абсолютно правильно, максимально корректно, открыто и публично. Он уверен, что это точно не приведет к разрывам. Советник главы ОП назвал Польшу максимально близким другом и партнером Украины в настоящее время. По его мнению, это продлится до конца войны России против Украины.

"После конца войны у нас, конечно, будут конкурентные отношения. Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и т.д.", - считает Подоляк.

Он добавил, что Киев точно будет оставаться на проукраинской позиции и жестко защищать свои интересы в отношении Польши и любой другой страны.

Военная помощь Польши для Украины

Напомним, что Польша может отправить своих военных в Украину. Дуда подчеркнул, что если это решение НАТО, то как ответственный член Альянса Польша поддержит его.

Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов. Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29.Известно о том, что Украина получила 10 МиГов. Это польский министр сказал во время своего визита в Канаду.

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