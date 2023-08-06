'Прячут военные корабли за гражданскими суднами': россияне изменили тактику обстрелов

Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты в Черном море прячут свои военные корабли за гражданскими суднами.

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Гуменюк рассказала об атаках россиян с моря / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты в Черном море прячут свои военные корабли за гражданскими судами.

По словам пресс-секретаря, враг использует чисто морской способ рассредоточения сил.

"Максимально занимают территорию расширено для того, чтобы маневрировать. За устойчивой тактикой оккупантов скрываются за гражданскими. То есть гражданское судоходство становится для них прикрытием", - об этом рассказала Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Она также напомнила, что ранее Министерство обороны Украины предупреждало, что гражданские суда, которые будут способствовать мощностям врага, могут быть восприняты за законную военную цель.

"Поэтому, нужно понимать, что суда, которые будут направляться в те порты, где будут выгружаться или загружаться для развития экономики страны-агрессора, тоже в опасности", - пояснила Гуменюк.

По словам Гуменюк, в акваториях шести портов России в Черном море не наблюдается критического изменения ситуации. Однако в в районе Керченского пролива создали так называемый "район досмотра", где пытаются накопить гражданские суда, чтобы использовать их как заграждения для своих военных кораблей.

Такая практика продолжалась еще с начала оккупации Крыма, когда агрессор пытался диктовать свои условия прохождения Керченским проливом, сказала спикер Сил обороны юга. И сейчас РФ использует гражданское судоходство как прикрытие собственной агрессии и обвинения Украины в незаконном ведении войны.

"Напомню, что территориальное море Украины-это 12 морских миль от нашего побережья. Крым-это наше побережье, хоть и временно оккупированное, и все события происходили в территориальном море Украины. То есть Украина законно отбивает свои территории и акватории", - сказала Гуменюк.

Атака России по Украине

Напомним, что 6 августа РФ ударила по Украине из всех пушек. Больше всего пострадала Хмельницкая область, которую враг атаковал трижды. Оккупантам не дает покоя аэродром Староконстантинова, который был обстрелян в очередной раз.

Оккупанты ударили по Украине "Калибрами"и " шахедами". Крылатые ракеты вероятно были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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